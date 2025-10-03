به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ علی‌محمدی، سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان لرستان در ارتباط زنده تلفنی با شبکه خبر گفت: در حادثه سقوط بالگرد هلال‌احمر در ارتفاعات اشترانکوه، متأسفانه مهندس "سیدحسن میر قاضى" از کادر پرواز به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.