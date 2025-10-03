سرپرست هلالاحمر لرستان خبر داد:
در حادثه سقوط بالگرد هلالاحمر یک نفر از کادرپرواز به شهادت رسید / سایر سرنشینان سالم هستند
سرپرست جمعیت هلالاحمر استان لرستان گفت: در حادثه سقوط بالگرد هلالاحمر در ارتفاعات اشترانکوه، متأسفانه "مهندس سید حسن میرقاضی" از کادر پروازی بالگرد به شهادت رسید، سایر سرنشینیان سالم هستند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی جمعیت هلالاحمر؛ علیمحمدی، سرپرست جمعیت هلالاحمر استان لرستان در ارتباط زنده تلفنی با شبکه خبر گفت: در حادثه سقوط بالگرد هلالاحمر در ارتفاعات اشترانکوه، متأسفانه مهندس "سیدحسن میر قاضى" از کادر پرواز به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.
وی افزود: محل سقوط بالگرد در منطقه صعب العبور اشترانکوه است و حادثهدیدگان توسط خود امدادگران حادثهدیده به جان پناه چالکبود انتقال داده شدند.