خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست هلال‌احمر لرستان خبر داد:

در حادثه سقوط بالگرد هلال‌احمر یک نفر از کادرپرواز به شهادت رسید / سایر سرنشینان سالم هستند

در حادثه سقوط بالگرد هلال‌احمر یک نفر از کادرپرواز به شهادت رسید / سایر سرنشینان سالم هستند
کد خبر : 1695071
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان لرستان گفت: در حادثه سقوط بالگرد هلال‌احمر در ارتفاعات اشترانکوه، متأسفانه "مهندس سید حسن میرقاضی" از کادر پروازی بالگرد به شهادت رسید، سایر سرنشینیان سالم هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ علی‌محمدی، سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان لرستان در ارتباط زنده تلفنی با شبکه خبر گفت: در حادثه سقوط بالگرد هلال‌احمر در ارتفاعات اشترانکوه، متأسفانه مهندس "سیدحسن میر قاضى" از کادر پرواز به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.

وی افزود: محل سقوط بالگرد در منطقه صعب العبور اشترانکوه است و حادثه‌دیدگان توسط خود امدادگران حادثه‌دیده به جان پناه چالکبود انتقال داده شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی