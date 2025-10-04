خبرگزاری کار ایران
رئیس اداره سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با ایلنا:

نظارت سخت‌گیرانه بر مواد اولیه دارو در دستور کار است

رییس اداره داروخانه‌های سازمان غذا و دارو گفت: ارتقای استاندارد تولید، نظارت سخت گیرانه بر مواد اولیه دارو، استفاده از فناوری‌های نوین و همکاری با شرکت‌های داخلی و خارجی در دستور کار سازمان غذا و دارو قرار دارد.

«علیرضا احمد نیا» رییس اداره داروخانه‌ها و امور شرکت‌های سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: در دوران بحران‌ها، دسترسی به داروهای اعصاب و آرام‌بخش در برخی موارد آسان‌تر شده است. با این حال، سازمان غذا و دارو تأکید دارد که این داروها فقط باید با نسخه پزشک ارائه شوند و نظارت بر داروخانه‌ها در اولویت قرار دارد.

وی افزود: گاهی به دلیل فشار اجتماعی یا اقتصادی و شرایط بحرانی، برخی داروخانه‌ها اقدام به توزیع دارو بدون نسخه می‌کنند. این اقدام غیرقانونی و خطرناک است و بازرسی‌های سازمان غذا و دارو برای جلوگیری از آن ادامه دارد.

احمد نیا در ادامه خاطرنشان کرد: کنترل توزیع از طریق بازرسی‌های دوره‌ای و سامانه‌های آنلاین انجام می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس اداره داروخانه های سازمان غذا و دارو در خصوص دسترسی بدون نسخه به داروهای آرام‌بخش در داروخانه‌ها تصریح کرد: مصرف داروهای آرام‌بخش می‌تواند کاهش موقت اضطراب را ایجاد کند، اما راهکار پایدار نیست و باید در کنار درمان‌های روان‌شناختی و پزشکی استفاده شود.

احمدنیا در پایان گفت: ارتقای استاندارد تولید، نظارت سخت گیرانه بر مواد اولیه، استفاده از فناوری‌های نوین و همکاری با شرکت‌های داخلی و خارجی در دستور کار سازمان غذا و دارو قرار دارد.

