«علیرضا احمد نیا» رییس اداره داروخانه‌ها و امور شرکت‌های سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: در دوران بحران‌ها، دسترسی به داروهای اعصاب و آرام‌بخش در برخی موارد آسان‌تر شده است. با این حال، سازمان غذا و دارو تأکید دارد که این داروها فقط باید با نسخه پزشک ارائه شوند و نظارت بر داروخانه‌ها در اولویت قرار دارد.

وی افزود: گاهی به دلیل فشار اجتماعی یا اقتصادی و شرایط بحرانی، برخی داروخانه‌ها اقدام به توزیع دارو بدون نسخه می‌کنند. این اقدام غیرقانونی و خطرناک است و بازرسی‌های سازمان غذا و دارو برای جلوگیری از آن ادامه دارد.

احمد نیا در ادامه خاطرنشان کرد: کنترل توزیع از طریق بازرسی‌های دوره‌ای و سامانه‌های آنلاین انجام می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس اداره داروخانه های سازمان غذا و دارو در خصوص دسترسی بدون نسخه به داروهای آرام‌بخش در داروخانه‌ها تصریح کرد: مصرف داروهای آرام‌بخش می‌تواند کاهش موقت اضطراب را ایجاد کند، اما راهکار پایدار نیست و باید در کنار درمان‌های روان‌شناختی و پزشکی استفاده شود.

وی در خصوص چالش کیفیت داروهای داخلی نیز گفت: تحریم‌ها و کمبود مواد اولیه باعث افت کیفیت برخی داروهای داخلی شده و بیماران از اثربخشی کمتر داروها گلایه دارند.

به گفته وی نگرانی از کیفیت داخلی داروها، برخی بیماران را به سمت داروهای خارجی یا قاچاق سوق داده که خود خطر مصرف داروهای تقلبی را به همراه دارد.

احمدنیا در پایان گفت: ارتقای استاندارد تولید، نظارت سخت گیرانه بر مواد اولیه، استفاده از فناوری‌های نوین و همکاری با شرکت‌های داخلی و خارجی در دستور کار سازمان غذا و دارو قرار دارد.

