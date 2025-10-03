به گزارش ایلنا از دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل، مهدی پیرصالحی در نشست با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل، با تبیین اقدامات ارزی ریالی حوزه دارو و تجهیزات و تشریح اقدامات حوزه غذا و دارو در جنگ ۱۲ روزه، آمادگی و ثبات ایجاد شده در ۲ روز اول جنگ را از نقاط قوت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اعلام کرد.

وی از تلاش دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه های علوم پزشکی اردبیل، گیلان و مازندران که با وجود پذیرا شدن میهمانان و گردشگران زیاد به نحو عالی داروهای اولیه و خاص اعم از انسولین، شیر خشک و نیازهای غذایی هموطنان را تامین کردند، قدردانی کرد.

وی با برشمردن نقاط قوت استان اردبیل، بر حرکت در مسیر توسعه شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها، تولید دارو و تجهیزات و لوازم پزشکی با اتکا به توان اساتید و فارغ‌التحصیلان دانشکده داروسازی تاکید کرد و توسعه آزمایشگاه جامع دارو و غذا در اردبیل را به علت مرزی و میهمان پذیر بودن استان ضروری دانست.

رئیس سازمان غذا و دارو در بازدید از شرکت سرم‌سازی آرتا فارما اردبیل، اقدام صورت گرفته در سرمایه‌گذاری در این حوزه را ارزنده ارزیابی کرد و گفت: وجود چنین شرکت‌های بزرگ در استان و استعداد جوانان تحصیل‌کرده می‌تواند صنایع دارویی را گسترش داده و استان را به قطب تولید دارو و تجهیزات و لوازم پزشکی تبدیل کند.

یوسف بابایی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اردبیل هم در این جلسه به طرح های در حال اجرا همچون انبار دارویی استراتژیک، ساختمان اداری معاونت غذا و دارو و ساختمان آزمایشگاه جامع غذا و دارو و تنگناهای مالی غذا و داروی دانشگاه اشاره و بر حمایت بیش از پیش از دانشگاه تاکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تکمیل و تصویب نقشه جامع پردیس دانشگاه که در وزارتخانه متبوع، مراحل نهایی را طی می‌کند، ساختمان جدید آزمایشگاه غذا و دارو نیز در پردیس دانشگاه احداث آغاز شود.

انتهای پیام/