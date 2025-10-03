خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان غذا و دارو:

دانشگاه‌های علوم پزشکی منابع و مصارف دارو را مدیریت کنند

دانشگاه‌های علوم پزشکی منابع و مصارف دارو را مدیریت کنند
کد خبر : 1694963
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: مدیریت منابع و مصارف و تجویزهای منطقی از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی باید جدی گرفته شود و علاوه بر نظارت بیشتر بر دارو و ملزومات آن، معاونت‌های درمان با معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌ها همکاری بیشتری داشته باشند.

به گزارش  ایلنا    از دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل،  مهدی پیرصالحی در نشست با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل، با تبیین اقدامات ارزی ریالی حوزه دارو و تجهیزات و تشریح اقدامات حوزه غذا و دارو در جنگ ۱۲ روزه، آمادگی و ثبات ایجاد شده در ۲ روز اول جنگ را از نقاط قوت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اعلام کرد.

وی از تلاش دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه های علوم پزشکی اردبیل، گیلان و مازندران که با وجود پذیرا شدن میهمانان و گردشگران زیاد به نحو عالی داروهای اولیه و خاص اعم از انسولین، شیر خشک و نیازهای غذایی هموطنان را تامین کردند، قدردانی کرد.

وی با برشمردن نقاط قوت استان اردبیل، بر حرکت در مسیر توسعه شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها، تولید دارو و تجهیزات و لوازم پزشکی با اتکا به توان اساتید و فارغ‌التحصیلان دانشکده داروسازی تاکید کرد و توسعه آزمایشگاه جامع دارو و غذا در اردبیل را به علت مرزی و میهمان پذیر بودن استان ضروری دانست.

رئیس سازمان غذا و دارو در بازدید از شرکت سرم‌سازی آرتا فارما اردبیل، اقدام صورت گرفته در سرمایه‌گذاری در این حوزه را ارزنده ارزیابی کرد و گفت: وجود چنین شرکت‌های بزرگ در استان و استعداد جوانان تحصیل‌کرده می‌تواند صنایع دارویی را گسترش داده و استان را به قطب تولید دارو و تجهیزات و لوازم پزشکی تبدیل کند.

یوسف بابایی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اردبیل هم در این جلسه به طرح های در حال اجرا همچون انبار دارویی استراتژیک، ساختمان اداری معاونت غذا و دارو و ساختمان آزمایشگاه جامع غذا و دارو و تنگناهای مالی غذا و داروی دانشگاه اشاره و بر حمایت بیش از پیش از دانشگاه تاکید کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تکمیل و تصویب نقشه جامع پردیس دانشگاه که در وزارتخانه متبوع، مراحل نهایی را طی می‌کند، ساختمان جدید آزمایشگاه غذا و دارو نیز در پردیس دانشگاه احداث آغاز شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی