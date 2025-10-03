به گزارش ایلنا به نقل از سازمان امدادونجات؛ محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس طی صبح امروز جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ اظهار کرد: ساعت ۰۸:۰۵ صبح، گزارش واژگونی و سقوط یک دستگاه اتوبوس در محور فیروزکوه – امین‌آباد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC جمعیت هلال احمر استان تهران اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله ۶ تیم عملیاتی از جمعیت هلال احمر استان تهران به محل اعزام و پس از ارزیابی اولیه و اقدامات درمانی نسبت به امدادرسانی به حادثه‌دیدگان اقدام کردند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر ادامه داد: در این حادثه در مجموع ۳۲ نفر دچار حادثه شدند که متأسفانه ۴ نفر جان خود را از دست دادند و ۲۸ نفر نیز مصدوم شدند.

محمدحسین کبادی بیان کرد: از مجموع مصدومان، ۱۳ نفر برای به مراکز درمانی منتقل شدند که ۴ نفر از آنان با استفاده از بالگرد اورژانس و مابقی توسط آمبولانس‌های جمعیت هلال احمر و اورژانس ۱۱۵ انتقال یافتند.

انتهای پیام/