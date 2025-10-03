آخرین جزئیات از حادثه واژگونی اتوبوس در محور فیروزکوه – امینآباد
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر آخرین جزئیات از حادثه واژگونی اتوبوس در محور فیروزکوه – امینآباد را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان امدادونجات؛ محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس طی صبح امروز جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ اظهار کرد: ساعت ۰۸:۰۵ صبح، گزارش واژگونی و سقوط یک دستگاه اتوبوس در محور فیروزکوه – امینآباد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC جمعیت هلال احمر استان تهران اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله ۶ تیم عملیاتی از جمعیت هلال احمر استان تهران به محل اعزام و پس از ارزیابی اولیه و اقدامات درمانی نسبت به امدادرسانی به حادثهدیدگان اقدام کردند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر ادامه داد: در این حادثه در مجموع ۳۲ نفر دچار حادثه شدند که متأسفانه ۴ نفر جان خود را از دست دادند و ۲۸ نفر نیز مصدوم شدند.
محمدحسین کبادی بیان کرد: از مجموع مصدومان، ۱۳ نفر برای به مراکز درمانی منتقل شدند که ۴ نفر از آنان با استفاده از بالگرد اورژانس و مابقی توسط آمبولانسهای جمعیت هلال احمر و اورژانس ۱۱۵ انتقال یافتند.