معاون بهداشت وزارت بهداشت با سفیر ایران در قطر دیدار کرد

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حاشیه ششمین اجلاس جهانی سلامت روان در قطر، با سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا  به نقل از  وبدا، در این دیدار که در آخرین روز حضور هیأت ایرانی در دوحه برگزار شد، دو طرف درباره گسترش تعاملات و توافقات همکاری در حوزه‌های مختلف سلامت به تبادل نظر پرداختند.

رئیسی ضمن تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های وزارت بهداشت در زمینه سلامت روان و بهداشت عمومی، بر اهمیت همکاری‌های دوجانبه در ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی تأکید کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر نیز با استقبال از توسعه همکاری‌های مشترک، آمادگی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را برای حمایت و تسهیل این تعاملات اعلام کرد.

