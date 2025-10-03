معاون بهداشت وزارت بهداشت با سفیر ایران در قطر دیدار کرد

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، در این دیدار که در آخرین روز حضور هیأت ایرانی در دوحه برگزار شد، دو طرف درباره گسترش تعاملات و توافقات همکاری در حوزه‌های مختلف سلامت به تبادل نظر پرداختند.

رئیسی ضمن تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های وزارت بهداشت در زمینه سلامت روان و بهداشت عمومی، بر اهمیت همکاری‌های دوجانبه در ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی تأکید کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر نیز با استقبال از توسعه همکاری‌های مشترک، آمادگی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را برای حمایت و تسهیل این تعاملات اعلام کرد.

انتهای پیام/