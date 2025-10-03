خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایان سناریوی میلیاردی «قاضی قلابی»؛ کلاهبردار حرفه‌ای و غاصب عنوان قضایی به دام افتاد

پایان سناریوی میلیاردی «قاضی قلابی»؛ کلاهبردار حرفه‌ای و غاصب عنوان قضایی به دام افتاد
کد خبر : 1694927
لینک کوتاه کپی شد.

در پی تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر ضرورت برخورد قاطع و بدون اغماض با جاعلان و غاصبان عناوین، مرکز حفاظت و اطلاعات دستگاه قضا طی عملیاتی دقیق و اطلاعاتی، فردی سابقه‌دار را که با معرفی خود به‌عنوان مقام عالی‌رتبه قضایی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کرد، شناسایی و دستگیر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این فرد با سوءاستفاده از دانش نسبی حقوقی و به‌کارگیری شیوه‌های متقلبانه، افراد دارای تمکن مالی را شناسایی کرده و با ادعای پیگیری آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، احساسات آنان را تحت تأثیر قرار داده است. تحقیقات نشان می‌دهد متهم از این طریق از شهروندان کلاهبرداری کرده است.

همچنین نتایج تحقیقات حاکی است که وی با بهره‌گیری از روش‌هایی همچون «تخلیه تلفنی»، مهندسی اجتماعی و تطمیع افراد، به اطلاعات برخی پرونده‌های جاری دسترسی یافته و سپس با وعده مکاتبات رسمی یا صدور دستورات ویژه، اعتماد قربانیان را جلب کرده و آنان را به واریز مبالغ به حساب‌های اعلامی ترغیب کرده است.

مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با هشدار نسبت به این‌گونه اقدامات مجرمانه اعلام کرد: هرگونه تماس با شهروندان تحت عنوان کمک برای آزادی زندانیان از سوی دستگاه قضایی یا سایر نهادهای حاکمیتی، قطعاً با هدف کلاهبرداری صورت می‌گیرد. این مرکز از عموم مردم خواست در صورت مواجهه با چنین مواردی، موضوع را بلافاصله از طریق شماره ۱۲۷ به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه گزارش دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی