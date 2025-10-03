فوقتخصص جراحی سرطان پستان:
ضرورت معاینه منظم سینه از ۲۰ سالگی؛ تغییرات را جدی بگیرید
شاهین، فوقتخصص جراحی سرطان پستان و انکوپلاستی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به مهمترین علائم هشداردهنده و عوامل خطر ابتلا به سرطان سینه، گفت: پیشگیری، آگاهی و مراجعه بهموقع به پزشک، سه اصل مهم برای کاهش ابتلا به این بیماری است.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، بهارک شاهین، فوقتخصص جراحی سرطان پستان و انکوپلاستی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در گفتگو با وبدا با تاکید بر اینکه بانوان باید سلامت خود را جدی بگیرند و هر تغییر کوچک در بدن را بهعنوان یک هشدار تلقی کنند، اظهار داشت: هرگونه تغییر پوستی از جمله قرمزی، پوستهریزی، کشیدگی به داخل، تغییر شکل یا تغییر ناگهانی سایز پستان میتواند نشانه هشداردهنده باشد.
وی افزود: همچنین بروز حالت پوست پرتقالی روی سینه، تغییرات در نوک سینه مانند خونریزی، تو رفتگی، زخم یا پوستهریزی و لمس توده نیز از دیگر علائم مهمی هستند که نباید نادیده گرفته شوند.
این فوقتخصص جراحی سرطان پستان و انکوپلاستی در ادامه درباره عوامل مؤثر در بروز این بیماری تاکید کرد: سابقه خانوادگی قوی و مثبت بودن ژنتیک، یکی از مهمترین عوامل خطر هستند. داشتن سبک زندگی ناسالم مانند مصرف الکل و سیگار، چاقی و کمتحرکی، آلودگی هوا و آلودگی مواد غذایی نیز در ابتلا به این بیماری تاثیرگذار میباشند.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: همچنین شرایطی مانند عدم بارداری و شیردهی، یائسگی دیررس، شروع زودهنگام عادت ماهانه، اولین بارداری در سنین بالا (۴۵ سالگی به بعد) و مصرف طولانیمدت داروهای جلوگیری از بارداری نیز میتوانند خطر ابتلا به بیماری را افزایش دهند.
شاهین با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام این بیماری خاطرنشان کرد: بانوان باید از ۲۰ سالگی، ماهی یکبار بهصورت فردی معاینه پستان را انجام دهند. این اقدام ساده میتواند نخستین گام در شناسایی تغییرات احتمالی و مراجعه بهموقع به پزشک متخصص باشد.
وی ادامه داد: از ۲۵ سالگی، معاینه سالانه توسط پزشک توصیه میشود و پس از ۳۵ سالگی نیز انجام سونوگرافی سالانه اهمیت ویژهای دارد. از ۴۰ سالگی به بعد، ماموگرافی سالانه بهعنوان اقدام مهم غربالگری، میتواند در تشخیص این بیماری موثر باشد.
این فوقتخصص جراحی سرطان پستان و انکوپلاستی همچنین درباره راهکارهای پیشگیری از ابتلا به این بیماری توضیح داد: انتخاب سبک زندگی سالم میتواند نقش مهمی در کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه داشته باشد. پرهیز از مصرف سیگار و الکل، داشتن فعالیت بدنی منظم، حفظ وزن متعادل و داشتن تغذیه سالم از جمله اقداماتی است که میتواند احتمال بروز این بیماری را کاهش دهد. همچنین بارداری و شیردهی در سنین مناسب بهعنوان عوامل محافظتی در این زمینه شناخته میشوند.