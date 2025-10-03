خبرگزاری کار ایران
سقوط اتوبوس در جاده دماوند با ۴ فوتی و ۲۰ مصدوم

سقوط اتوبوس در جاده دماوند با ۴ فوتی و ۲۰ مصدوم
سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران گفت: به دلیل سقوط اتوبوس در دره‌ای در محور دماوند به فیروزکوه، مسافران محبوس شده و تاکنون ۲۰ نفر مصدوم و چهار نفر فوت شدند.

به گزارش ایلنا، شروین تبریزی درباره جزییات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۰۷:۴۵ روز جمعه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ یک دستگاه اتوبوس در محور دماوند به فیروزکوه، حوالی مجتمع سیب‌لند، از مسیر خارج و به دره سقوط کرد.

وی ادامه داد: به همین منظور یک فروند بالگرد اورژانس استان تهران به محل حادثه اعزام شد. همچنین پنج دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس‌ آمبولانس و سه خودروی فرماندهی به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر روابط عمومی اورژانس استان تهران خاطرنشان کرد: مسافران اتوبوس در لحظات اولیه حادثه محبوس شده‌ و عملیات امداد در محل ادامه دارد.

وی گفت: این حادثه تاکنون ۲۰ مصدوم داشته است.

