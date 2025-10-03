سقوط اتوبوس در جاده دماوند با ۴ فوتی و ۲۰ مصدوم

به گزارش ایلنا، شروین تبریزی درباره جزییات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۰۷:۴۵ روز جمعه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ یک دستگاه اتوبوس در محور دماوند به فیروزکوه، حوالی مجتمع سیب‌لند، از مسیر خارج و به دره سقوط کرد.