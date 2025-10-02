خبرگزاری کار ایران
اطلاعیه دانشگاه تهران در پی حادثه در یکی از آزمایشگاه‌های این دانشگاه

اطلاعیه دانشگاه تهران در پی حادثه در یکی از آزمایشگاه‌های این دانشگاه
در پی حادثه در یکی از آزمایشگاه های دانشگاه تهران ، یک دانشجو فوت شد و دو دانشجوی دیگر نیز زخمی شدند.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه دانشگاه تهران آمده ؛ حوالی ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه امروز (پنجشنبه ۱۰ مهر) ، در یکی از آزمایشگاه‌های دانشکدگان فنی دانشگاه تهران ، تعویض کپسول گاز هیدروژن منجر به بروز حادثه و آتش‌سوزی شد. 
با اندوه و تاسف بسیار، در این سانحه یکی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فوت و دو دانشجوی دیگر دچار مصدومیت شدند که حال عمومی آنها خوب است و پس از مداوای اولیه در محل، برای مراقبت‌های بعدی بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند. 
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد...

انتهای پیام/
