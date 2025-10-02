جزییات انفجار گاز در مجموعه آموزشی در امیرآباد تهران با یک کشته و ۴ مصدوم

به گزارش ایلنا، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اعلام کرد: ساعت ۱۴:۱۰ امروز وقوع انفجار در خیابان آمیرآبادشمالی بالاتر از جلال آل احمد به نیرو‌های آتش‌نشانی اطلاع داده شد و بلافاصله نیرو‌های ۴ ایستگاه به محل اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه در اثر انفجار سیلندر گاز هیدروژن در یک ساختمان دو طبقه آموزشی در خیابان امیرآباد رخ داده است و به دلیل شدت انفجار در، پنجره و دیوار‌های ساختمان دچار تخریب شده است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران اعلام کرد: یک مرد متاسفانه در اثر این حادثه جان باخته است، دو نفر به شدت مصدوم شده و ۲ نفر دیگر دچار مصدومیت سطحی شده‌اند.

