ضرورت رعایت ضوابط محیط‌زیستی در طرح‌های بزرگ عمرانی

نشست تخصصی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌های بزرگ استان‌های البرز، مازندران و اصفهان با حضور مدیران کل محیط‌زیست این استان‌ها، کارشناسان ارزیابی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط زیست، در این جلسه، علاوه بر بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و میزان انطباق آن‌ها با ضوابط قانونی، پرونده قدیمی و مهم آزادراه تهران–شمال که سال‌ها با مسائل زیست‌محیطی روبه‌رو بوده، به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفت و بر ضرورت جمع‌بندی و تصمیم‌گیری نهایی این پروژه با رعایت کامل الزامات قانونی تأکید شد.
 
همچنین درباره دو پروژه دیگر، شامل طرح انتقال گاز غرب استان البرز و واحد فرآوری مس در استان اصفهان، به دلیل وجود برخی ملاحظات و کاستی‌ها در مطالعات ارزیابی، مقرر گردید گزارش‌های اصلاحی توسط مجریان این طرح‌ها تهیه و در اسرع وقت به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه شود تا بر اساس نتایج، تصمیمات بعدی اتخاذ گردد.
 
در بخش پایانی نشست، معاون انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به ضرورت تلفیق توسعه با حفاظت از محیط‌زیست گفت: «ما در کنار توسعه باید ضوابط محیط‌زیست را رعایت کنیم، زیرا موظف به پاسخگویی در برابر نسل‌های آینده هستیم».

 

