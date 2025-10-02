کشف سوخت قاچاق در بندر چابهار

به گزارش ایلنا به نقل از سایت پلیس، سرهنگ‌ "حسینعلی فراهی" در تشریح این خبر گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی، دریابانان پایگاه دریابانی چابهار با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان موفق شدند مقادیری فرآورده‌های سوختی قاچاق را کشف کنند.

جانشین مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به اجرای مأموریت‌ موفقیت آمیز توسط دریابانان اظهار داشت: مأموران در این عملیات‌ موفق شدند ضمن توقیف 6 فروند شناور، مقدار 45 هزار و 250 لیترسوخت قاچاق را کشف کنند.

وی در پایان گفت: قاچاق سوخت یکی از مهمترین عوامل ایجاد اقتصادی در جامعه است و مأموران این فرماندهی بدون اغماض و با تشدید اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی با هرگونه تحرک سوء برخورد خواهند کرد.

وی افزود: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش فرآورده‌های سوختی کشف شده 11 میلیارد ریال برآورد شده است.