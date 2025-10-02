به گزارش ایلنا، عباس عبادی، در جلسه بررسی چالش‌های بهیاری که با حضور رییس سازمان نظام پرستاری، نماینده معاونت آموزشی، معاون مدیرکل آموزشهای فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش و جمعی از نمایندگان بهیاران برگزار شد، اعلام کرد که تصمیم برای توقف توسعه مدارس بهیاری با تدبیر وزیر بهداشت و با هماهنگی و تصمیم سه معاونت پرستاری، درمان و آموزش اتخاذ شده است.

وی همچنین از اختصاص بورسیه و جذب فارغ‌التحصیلان بومی بهیاری در رشته پرستاری، اتاق عمل، هوشبری و فوریت‌های پزشکی در مناطق کم‌برخوردار خبر داد و گفت: فارغ‌التحصیلان این مناطق با مجوز معاونت آموزش از سازمان سنجش، پس از گذراندن آزمون داخلی و تطبیق واحدهای دوره بهیاری، می‌توانند مقطع کارشناسی پرستاری را سپری کرده و در دانشگاه‌های محل زندگی خود به استخدام درآیند. این اقدام محدود به بومیان مناطق سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان خواهد بود.

به گزارش وبدا، معاون پرستاری وزارت بهداشت در پایان افزود: به زودی پیش‌نویس برنامه درسی ارتقا گروه بهیاری به کارشناسی پرستاری آماده شده و در شورای عالی برنامه‌ریزی تصویب خواهد شد تا مسیر آموزش بهیاری به‌صورت علمی و استاندارد ادامه یابد.

