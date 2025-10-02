افزایش ۱۹ درصدی دستگیری اوباش در شهرستان قدس

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیدنظام موسوی در تشریح این خبر از کاهش ۲۷ درصدی وقوع جرائم، افزایش ۸ درصدی کشف جرائم در ۶ ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.

وی همچنین از اجرای ۱۳۲ مرحله طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و سالم‌سازی پارک‌ها و تفرجگاه‌ها خبر داد و افزود: در حوزه دستگیری اراذل و اوباش با افزایش ۱۹ درصدی مواجه بودیم و در مدت زمان گذشته بیش از یک هزار ۸۴۹ مورد بازدید از واحدهای صنفی صورت گرفته است.

فرماندهی انتظامی شهرستان قدس ادامه داد: با تلاش ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر در حوزه کشف انواع موادمخدر با افزایش ۱۷۴درصدی و در حوزه پلیس فتا و جرائم سایبری از دستگیری ۳۵ درصدی کلاهبرداران و مجرمان اینترنتی مواجه بودیم.

سرهنگ موسوی گفت: در حوزه کالای قاچاق با افزایش ۲۸ درصدی کشف کالای قاچاق و در حوزه پلیس راهور با کاهش ۲۶ درصدی تصادفات خسارتی و کاهش ۲۵ درصدی تصادفات منجر به فوت مواجه بودیم.

بر اساس گزارش فرماندهی انتظامی شهرستان قدس، وی در پایان اظهار کرد: در ۶ ماه نخست سال تعداد ۳۴ هزار و۷۳۶ تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گرفته شد؛ که با تلاش همکاران پلیس در کمترین زمان ممکن به درخواست امدادخواه رسیدگی شده و تعداد یک هزار و ۷۵ مورد خدمات مشاوره‌ای به شهروندان ارائه شده است.

انتهای پیام/