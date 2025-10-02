خبرگزاری کار ایران
کاهش منابع خشخاش تهدیدی برای داروسازی ایران

کاهش منابع خشخاش تهدیدی برای داروسازی ایران
رئیس اداره دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، کاهش منابع خشخاش را تهدیدی برای داروسازی کشور دانست.

به گزارش ایلنا، اسحاق اسماعیلی گفت: برای سال‌ها نیاز کارخانه‌های داروسازی از طریق کشفیات قاچاق افغانستان تأمین می‌شد که با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر مدیریت می‌شد. 

وی افزود: گرچه این موضوع مورد تأیید مرکز INCB که زیر نظر ملل متحد فعالیت می‌کند؛ نبود، اما به شرط ناچاری و تنها برای مصرف داخلی کشور، مخالفتی با آن نمی‌شد. 

به گزارش ایفدانا، اسماعیلی توضیح داد: از سال ۲۰۲۲ و با تغییرات اخیر در افغانستان این منابع به سرعت کاهش یافته و زنگ خطر برای داروسازی کشور به صدا درآمده است. 

وی تأکید کرد: تنها دو مسیر برای تأمین پایدار داروهای حیاتی وجود دارد؛ بازگشت به کشت قانونی خشخاش یا واردات مطمئن و کنترل‌شده و هر تأخیر در این مسیر می‌تواند به بیماران آسیب بزند. البته واردات به دلیل ارزبری بالا و سهل الوصول نبودن مشکلات خاص خود را دارد.

 

