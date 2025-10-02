خبرگزاری کار ایران
اعلام نتایج پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

کد خبر : 1694651
نتایج پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی در مقطع کارشناسی ناپیوسته مهر ماه ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش ایلنا، نتایج پذیرش براساس سوابق تحصیلی درمقطع کارشناسی ناپیوسته مهر ماه ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد. 

نتایج مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی بر روی سامانه http://azmoon.org قرار گرفت. 

ثبت نام در سامانه جامع پذیرش از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۱۲ مهر آغاز می‌شود و پذیرفته شدگان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع پذیرش به آدرس paziresh. iau. ir برای ثبت نام خود اقدام کنند.

 

