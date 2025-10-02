به گزارش ایلنا، سردار منتظرالمهدی با بیان اینکه همزمان با آغاز هفته انتظامی با شعار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن، پلیس خدمات بیشتری را در کمترین زمان ممکن به مردم ارائه می‌کند از آغاز ثبت‌نام و صدور گواهینامه موتور سیکلت نوجوانان ۱۶ساله پسر برای موتورهای ۵۰ سی سی و ۱۲۵ سی سی خبر داد.

وی گفت: ساعات کاری مراکز خدمات‌رسانی پلیس و شماره‌گذاری به مدت دو ساعت و همچنین بخشودگی دو برابری جرائم و تقسیط جرائم راهنمایی رانندگی را نیز در این ایام شاهد خواهیم بود.

سخنگوی فراجا ادامه داد: آغاز فرایند رسیدگی به شکایات و اعتراض به تخلفات رانندگی از طریق بستر مجازی به صورت آزمایشی و همچنین تسریع و تسهیل در ارائه خدمات گذرنامه‌ای از طریق مجازی و مراجعه حضوری نیز از این دیگر برنامه‌ها خواهد بود.

وی با بیا اینکه در حوزه سربازی و وظیفه عمومی نیز تمدید و تغییر تاریخ اعزام سربازی با درخواست متقاضی قابل انجام است گفت: بررسی و توجیه غیبت و بخشش غیبت سنواتی نیز با مراجعه متقاضیان به دفاتر پلیس به اضافه و رده‌های وظیفه عمومی قابل انجام خواهد بود.

