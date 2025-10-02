خبرگزاری کار ایران
محموله تجهیزات پزشکی قاچاق به بازار نرسید

محموله تجهیزات پزشکی قاچاق به بازار نرسید
تلاش مأموران پلیس امنیت اقتصادی برای برخورد با قاچاقچیان و محتکران ادامه دارد؛ تا جایی که در تازه‌ترین پرونده، تجهیزات پزشکی قاچاق در غرب تهران کشف شد.

به گزارش ایلنا،  بیش از ۵۵ هزار قلم تجهیزات پزشکی خارجی قاچاق از یک انبار در محدوده جاده واوان کشف شد؛ این خبر را رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ سردار مهدی افشاری می‌گوید. 

در روزهای گذشته بیش از ۲ میلیون قلم داروی غیرمجاز به ارزش ۵.۵ میلیارد تومان از انبار یک شرکت در خیابان شریعتی کشف شد؛ همچنین محموله ۵ میلیارد تومانی لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق توقیف و به مرجع قضائی معرفی شد. 

در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی پیش‌دستانه محرز شد مقادیری کالای قاچاق توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران منتقل شده و سپس در انباری در غرب تهران دپو شده که با حضور مأموران و بازرسی از محل، ۵۵۷۱۰ قلم تجهیزات پزشکی شامل کیت تشخیص خودکاری، تست بارداری و دستکش به ارزش ۳ میلیارد تومان فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی کشف که با تشکیل پرونده به همراه متهم تحویل مرجع قضائی شد.

 

