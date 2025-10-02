کشف ۱۰ طاووس هندی در مرز باشماق مریوان
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مریوان گفت: ۱۰ قطعه پرنده طاووس هندی در مرز باشماق مریوان هنگام قاچاق به کشور عراق توسط محیطبانان و با همکاری نیروی انتظامی کشف و ضبط شد.
به گزارش ایلنا، مهدی بالیده رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مریوان گفت: در پی تماس همکاران نیروی انتظامی مستقر در گمرک باشماق با اداره محیط زیست، مأموران این اداره موفق به کشف و ضبط ۱۰ قطعه طاووس هندی از یک فرد متخلف شدند.
وی افزود: متخلفان قصد داشتند این پرندگان را به صورت غیرقانونی از کشور خارج کنند که با هوشیاری نیروهای انتظامی و محیطبانان شهرستان توقیف شدند.
بالیده با بیان اینکه نگهداری، خرید و فروش و حمل گونههای جانوری زنده بدون مجوز ممنوع است، ادامه داد: صورتجلسه تخلف در محل تنظیم و پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
وی اظهار کرد: برخورد با قاچاق گونههای جانوری یکی از اولویتهای این اداره است و از مردم درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، موضوع را به محیط زیست اطلاع دهند.