خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ۱۰ طاووس هندی در مرز باشماق مریوان

کشف ۱۰ طاووس هندی در مرز باشماق مریوان
کد خبر : 1694621
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مریوان گفت: ۱۰ قطعه پرنده طاووس هندی در مرز باشماق مریوان هنگام قاچاق به کشور عراق توسط محیط‌بانان و با همکاری نیروی انتظامی کشف و ضبط شد.

به گزارش ایلنا، مهدی بالیده رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مریوان گفت: در پی تماس همکاران نیروی انتظامی مستقر در گمرک باشماق با اداره محیط زیست، مأموران این اداره موفق به کشف و ضبط ۱۰ قطعه طاووس هندی از یک فرد متخلف شدند. 

وی افزود: متخلفان قصد داشتند این پرندگان را به صورت غیرقانونی از کشور خارج کنند که با هوشیاری نیروهای انتظامی و محیط‌بانان شهرستان توقیف شدند. 

بالیده با بیان اینکه نگهداری، خرید و فروش و حمل گونه‌های جانوری زنده بدون مجوز ممنوع است، ادامه داد: صورتجلسه تخلف در محل تنظیم و پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد. 

وی اظهار کرد: برخورد با قاچاق گونه‌های جانوری یکی از اولویت‌های این اداره است و از مردم درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، موضوع را به محیط زیست اطلاع دهند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی