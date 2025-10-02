ثبت تنها ۵ شهر از ۲۳۰ شهر تالابی کشور به عنوان شهر تالابی

به گزارش ایلنا، احمدرضا لاهیجان‌زاده در کارگاه آموزشی «تکالیف مقرر در حوزه محیط زیست دریایی و تالاب‌ها» در همایش ملی رؤسای ادارات شهرستان‌ها و فرماندهان یگان حفاظت محیط‌زیست کشور در قم، گفت: این همایش بی‌نظیر به ما اجازه داد تا دانش، تجربه و پیشنهادات عملیاتی کارکنان شهرستان‌ها که از بدو استخدام تا دوران بازنشستگی کمتر امکان حضور در جلسات کلان سازمان را دارند، به سازمان منتقل شود.

لاهیجان زاده با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در سازمان محیط زیست، افزود: باید بهترین کارشناسان و نیروهای مجرب استان‌ها در ردیف‌های خالی ستاد مرکزی قرار گیرند تا مشکلات عملیاتی سازمان در کمیسیون‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان کاهش یابد؛ انتقال کارشناسان با سابقه و توانمند می‌تواند بسیاری از کمبودها و چالش‌های اجرایی را حل کند.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب و حفاظت از تالاب‌ها، بر تشکیل کارگروه‌های شهرستانی سازگاری با کم‌آبی و تالاب‌ها تأکید کرد و گفت: شهرهایی که در مجاورت تالاب‌ها و سواحل قرار دارند، باید به عنوان شهر تالابی ثبت شوند؛ این اقدام ضمن حفاظت از اکوسیستم‌ها، فرصت‌های بین‌المللی و اعتبارات ویژه برای مدیریت تالاب‌ها فراهم می‌کند.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان محیط زیست کشور ادامه داد: تاکنون تنها ۵ شهر از حدود ۲۳۰ شهر تالابی کشور به عنوان شهر تالابی در کنوانسیون رامسر پیوسته‌اند و باید این آمار افزایش یابد، همچنین هر تالابی که در شهرستان وجود دارد و جزو مناطق چهارگانه حفاظتی نیست، باید به این مناطق تبدیل شود تا از تخریب‌ها و دست‌اندازی‌ها جلوگیری شود.

وی با اشاره به عقب‌نشینی دریای خزر، گفت: از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰ متوسط پسروی آب دریای خزر حدود ۷٫۵ سانتی‌متر در سال بوده، اما در سه سال اخیر این میزان به حدود ۲۰ سانتی‌متر رسیده است و روند آن طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده ادامه خواهد داشت.

لاهیجان‌زاده افزود: شهرستان‌های ساحلی باید با مدیریت دقیق و جلوگیری از هجوم زمین‌خواران، از اراضی آزاد شده محافظت کنند.

وی از همکاری سازمان محیط زیست با یک شرکت دانش‌بنیان خبر داد و گفت: این واحد با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و هوش مصنوعی با اختلاف یک متر امکان پایش دقیق تالاب‌ها و حوزه‌های آبریز را فراهم می‌کند؛ این فناوری سطح زیر کشت، میزان مصرف آب، وضعیت تالاب‌ها و اخطارها را مشخص می‌کند و به شهرستان‌ها کمک می‌کند تا اقدامات حفاظتی مؤثرتر انجام دهند.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، لاهیجان‌زاده در پایان به اجرای دقیق قوانین حفاظت از محیط زیست، پیگیری خسارت وارده به تالاب‌ها، حقابه تالاب‌ها و برخورد قضایی با تخلفات محیط زیستی تأکید کرد و گفت: هرگونه کوتاهی و مسامحه در حفاظت از محیط زیست غیرقابل قبول است؛ مردم به تلاش‌های شما امید دارند و سازمان تنها خط دفاعی محیط زیست کشور است.

