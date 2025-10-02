در بیانیه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان اعلام شد:
تغییرات مدیریتی فوری در پی حادثه سرویس دانشجویی
در پی حادثه دردناک تصادف سرویس دانشجویی دانشکده پیراپزشکی سرخه و به دستور مستقیم رئیس دانشگاه، برخی تغییرات مدیریتی در سطوح مسئولان مرتبط با حوزه حمل و نقل و امور دانشجویی اعمال شد.
به گزارش ایلنا، دانشگاه علوم پزشکی سمنان در بیانیهای اعلام کرد: معاون فعلی تحقیقات و فناوری دانشگاه که تا یکماه پیش مسئولیت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه را عهده دار بود، مدیر امور دانشجویی دانشگاه و مسئول امور حمل و نقل دانشکده پیراپزشکی سرخه با تصمیم فوری ریاست دانشگاه از مسئولیت کنار گذاشته شدند.
دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ضمن گرامیداشت یاد دانشجویان فقید و ابراز همدردی با خانوادههای ایشان و جامعه دانشگاهی، بر عزم جدی خود برای بررسی دقیق و رسیدگی به این حادثه و اجرای راهکارهای پیشگیرانه تأکید دارد.
بر اساس اعلام وبدا، کارگروه ویژهای با دستور مستقیم رئیس دانشگاه برای واکاوی ابعاد مختلف این رویداد تشکیل و مسئولیت ارائه گزارش نهایی و اقدامات اصلاحی را بر عهده گرفته است و دانشگاه آماده هرگونه همکاری با مراجعه ذیصلاح در مورد رسیدگی به این موضوع میباشد.