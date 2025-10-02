روند کاهش دما در نوار شمالی کشور

به گزارش ایلنا، امروز در برخی مناطق گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، خراسان شمالی، شمال استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر، رگبارو رعدوبرق و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

از روز جمعه تا روز یکشنبه در بخش‌های نوار شمالی کشور شاهد افزایش دما خواهیم بود.

شدت بارش‌ها طی امشب سبب بالا آمدن آب و آبگرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها خواهد شد.

از روز جمعه تا روز یکشنبه از شدت بارش‌ها کاسته خواهد شد و بارش‌ها به صورت خفیف و پراکنده در استان‌های اردبیل و سواحل جنوبی دریای خزر خواهد بود.

در سایر مناطق کشور جو پایدار خواهد بود. همچنین طی امروز و فردا در بخش‌های شرقی و نواحی شمال شرقی کشور وزش بادهای شدید موجب گردوخاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

