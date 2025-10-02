روند کاهش دما در نوار شمالی کشور
سازمان هواشناسی کشور از ادامه روند کاهش دما در نوار شمالی کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، امروز در برخی مناطق گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، خراسان شمالی، شمال استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر، رگبارو رعدوبرق و وزش باد شدید پیش بینی میشود.
از روز جمعه تا روز یکشنبه در بخشهای نوار شمالی کشور شاهد افزایش دما خواهیم بود.
شدت بارشها طی امشب سبب بالا آمدن آب و آبگرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانهها و مسیلها خواهد شد.
از روز جمعه تا روز یکشنبه از شدت بارشها کاسته خواهد شد و بارشها به صورت خفیف و پراکنده در استانهای اردبیل و سواحل جنوبی دریای خزر خواهد بود.
در سایر مناطق کشور جو پایدار خواهد بود. همچنین طی امروز و فردا در بخشهای شرقی و نواحی شمال شرقی کشور وزش بادهای شدید موجب گردوخاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.