هوای پایتخت برای گروه‌های حساس ناسالم شد
براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۱۰ مهر) در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار دارد.

به گزارش ایلنا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ازن» با میانگین ۱۰۳ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» نیز با میانگین ۱۰۱ و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است. 

از ابتدای سال جاری تاکنون میانگین کیفیت هوای تهران شش روز «پاک»، ۱۱۱ روز «قابل قبول»، ۶۷ روز «ناسالم برای گروه‌های حساس»، ۷ روز «ناسالم»، دو روز «بسیار ناسالم» و دو روز «خطرناک» بوده است.

 

