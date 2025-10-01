نعمت الله فرزانپور مدیرعامل شرکت متروی تهران در حاشیه این بازدید اظهار کرد: خطوط توسعه ای متروی تهران ۱۷۰ کیلومتر به مترو اضافه می‌کند. در حال حاضر در تهران و اطراف آن، ۳۱۰ کیلومتر مترو با ۱۶۰ ایستگاه فعال داریم.

وی با بیان اینکه بین ۱.۸ تا دو میلیون مسافر در روز از این خطوط موجود مترو استفاده می کنند، تصریح کرد: ساخت هر کیلومتر به صورت متوسط حدود ۵۰ میلیون یورو هزینه در برخواهد داشت.

فرزانپور درباره استفاده از تجهیزات تولید داخل و بومی سازی آن ها نیز توضیح داد: قسمت عمده تجهیزاتی که استفاده می کنیم بومی و مربوط به تولید داخل است. ۷۵ درصد از کل تجهیزات را بومی سازی کردیم و در بحث ناوگان نیز داخلی سازی را انجام دادیم. یک ست قطار تولید و تست کردیم و مجوز ایمن بودن آن نیز تایید شد است. به طوری که تا امروز حدود ۵۰ درصد ناوگان داخلی سازی شده و در تلاش هستیم این عدد را به ۸۵ درصد برسانیم.

همچنین مهدی چمران در حاشیه این بازدید با بیان اینکه ما در مدیریت شهری تهران، برای کمک به بحث حمل و نقل عمومی حدود ۵۰ درصد از بودجه را به این کار اختصاص دادیم، گفت: در شهرهای دیگر بیش از نیمی از اعتبار مترو را دولت می پردازد اما در تهران چنین شرایطی وجود ندارد. در مورد بلیط مترو باید یک سوم آن را مسافر، یک سوم را شهرداری از بودجه شهر و یک سوم دیگر را نیز دولت پرداخت کند و این موضوع مورد تصویب قرار گرفته است. ضمن اینکه دولت باید بابت کاهش مصرف بنزین که در ازای هر کیلومتر ساخت مترو صورت می گیرد نیز به شهرداری کمک کند.

براساس گزارش سایت شهر، وی افزود: ما بیشتر توان‌مان را برای تکمیل ۷ خط موجود مترو گذاشتیم و تا پایان مهرماه نیز سه شامل ایستگاه تختی در خط ۷ و مریم مقدس و سرباز در خط ۶ افتتاح خواهند شد. احداث خطوط جدید در اولویت بعدی ما قرار دارد.