وی ادامه داد: «این اداره با تلاش بی‌وقفه رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات و همکاران ایشان، نسبت به ابطال صورتجلسه تحویل و تحول اقدام کرد و تاکنون موفق به بازپس‌گیری حدود ۶۵۰۰ هکتار از این اراضی شده است.»

میر حامد اختری در انتها گفت: «حدود ۱۰۰۰ هکتار دیگر نیز در دست بررسی برای ابطال صورتجلسه و انتقال سند به منابع طبیعی است که پیش‌بینی می‌شود به زودی این اراضی نیز به منابع طبیعی بازگردانده شوند.»