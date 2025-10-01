خبرگزاری کار ایران
بازپس‌گیری ۶۵۰۰ هکتار از اراضی شمیرانات توسط منابع طبیعی

​مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اعلام کرد که به همت بیژن کی‌شمس، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات و همکاران ایشان، تاکنون حدود ۶۵۰۰ هکتار از اراضی تحویلی به راه و شهرسازی که در منطقه حفاظت شده قرار داشتند، بازپس گرفته شده است.

به گزارش ایلنا، میر حامد اختری، در خصوص آخرین وضعیت اراضی شهرستان شمیرانات توضیح داد: «با بررسی‌های دقیق اراضی تحویلی به راه و شهرسازی مشخص شد که حدود ۷۵۰۰ هکتار از این اراضی در داخل منطقه حفاظت شده قرار دارند که در دهه‌های گذشته بدون رعایت قوانین مرتبط از جمله تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، به این سازمان تحویل شده بود.»

وی ادامه داد: «این اداره با تلاش بی‌وقفه رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان شمیرانات و همکاران ایشان، نسبت به ابطال صورتجلسه تحویل و تحول اقدام کرد و تاکنون موفق به بازپس‌گیری حدود ۶۵۰۰ هکتار از این اراضی شده است.»

میر حامد اختری در انتها گفت: «حدود ۱۰۰۰ هکتار دیگر نیز در دست بررسی برای ابطال صورتجلسه و انتقال سند به منابع طبیعی است که پیش‌بینی می‌شود به زودی این اراضی نیز به منابع طبیعی بازگردانده شوند.»

