بررسی مشکلات و بازنگری طرحهای روستایی تهران در کمیسیون عمران مجلس
نشست بررسی موانع اجرایی طرحهای هادی و توسعه روستایی شهرستان تهران، در نشستی با حضور مسئولان ملی و محلی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی فرمانداری تهران، این نشست با حضور رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس، رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست، بلدی معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، خوشاقبال معاون استاندار و فرماندار تهران، بشیری معاون عمرانی فرماندار، ملکی بخشدار کن، رشیدیان بخشدار آفتاب و جمعی از دهیاران تشکیل شد.
در جریان جلسه، بخشداران و دهیاران به بیان دغدغهها و مشکلات موجود در اجرای طرحهای هادی و پروژههای عمرانی روستایی پرداختند. همچنین مسائل مربوط به بنیاد مسکن و روند اجرای طرحهای توسعهای در روستاها مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان، پس از جمعبندی مباحث، مقرر گردید تا بنیاد مسکن و دستگاههای ذیربط اقدامات لازم برای بازنگری طرحها، رفع موانع اجرایی و ارتقای هماهنگی میان نهادها، در راستای بهبود توسعه روستایی در سطح شهرستان تهران را در دستور کار قرار دهند.