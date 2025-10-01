شگرد تازه مجرمان سایبری با ارسال تصویر ناخوانا از ابلاغیه قضایی

به گزارش ایلنا، سرهنگ «جواد مختاررضایی» اعلام کرد: در این روش جدید و رو به گسترش، مجرمان سایبری با فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی مانند اینستاگرام، تلگرام و ایتا، تصویر جعلی یک ابلاغیه قضایی مبهم، تار و ناخوانا را همراه با جمله‌ای هشدارآمیز و لینکی آلوده برای مخاطبان ارسال می‌کنند.

وی توضیح داد: این تصویر که با قالب و نشان رسمی جعل شده، ابزار ایجاد شوک روانی و اضطراب فوری است تا مخاطب را به ورود به سایت فیشینگ یا نصب بدافزار سوق دهد. هدف اصلی این مجرمان، سرقت اطلاعات بانکی، گذرواژه‌ها، دارایی‌های رمزارزی و حتی کنترل کامل تلفن همراه قربانی است.

این مقام انتظامی تاکید کرد: تمامی ابلاغیه‌های قضایی و اطلاعیه‌های رسمی باید صرفاً از طریق سامانه ثنا بررسی شود و هیچ لینک دریافتی از طریق شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها نباید باز شود. حتی تصاویر دریافت شده از آشنایان نیز ممکن است آلوده باشد و باید پیش از باز کردن آن‌ها اطمینان حاصل شود.

وی افزود: شهروندان این هشدار را با اطرافیان خود به اشتراک بگذارند و در صورت برداشت ناگهانی از حساب بانکی، تلفن همراه را فوراً در حالت پرواز قرار داده و بی‌درنگ با مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند یا به نشانی fata. gov. ir مراجعه کنند.

به گزارش پلیس، در پایان، این مقام انتظامی تأکید کرد که جعل ابلاغیه‌های قضایی با تصویر مبهم و لینک آلوده، یکی از جدیدترین و خطرناک‌ترین روش‌های فیشینگ است که سرعت گسترش بالایی دارد و تنها با رعایت دقیق نکات ایمنی می‌توان از آسیب‌های آن پیشگیری کرد.

