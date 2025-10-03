در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
ورود قاچاق داروهای کمیاب و خاص از مجاری غیرقانونی و عرضه آن در برخی مراکز توزیع دارو
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تاکید کرد: موضوع دارو چه در ورود و چه در خروج آن، یکی از اولویتهای جدی ما در پلیس مبارزه با قاچاق کالا است.
سردار «حسین رحیمی» رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، درباره قاچاق دارو در کشور، تصریح کرد و گفت: آنچه به عنوان قاچاق دارو وارد کشور میشود، یا به طور ویژه در استانهای مرکزی مانند تهران، اصفهان و مشهد دیده میشود، از دو حالت خارج نیست. در حالت نخست این داروهای کمیاب و خاص از مجاری غیرقانونی وارد کشور میشوند.
وی اضافه کرد: در حالت دوم، کشفیات ما این را نشان میدهد که متأسفانه بخشی از این داروها در اختیار بعضی مراکز توزیع دارو قرار گرفته است و به صورت غیرقانونی به دست آنها رسیده است.
سردار رحیمی تاکید کرد: موضوع دارو چه در ورود و چه در خروج آن، یکی از اولویتهای جدی ما در پلیس مبارزه با قاچاق کالا است.
وی در واکنش به اقدام برخی داروخانهها که داروهای کمیاب در آنها یافت میشود و اعلام میکنند که این داروها به صورت مسافری وارد شده است، گفت: بعید میدانم به صورت مسافری وجود داشته باشد. زیرا اگر مسافری دارویی وارد کند، معمولاً برای مصرف شخصی خودش خواهد بود، نه اینکه وارد شبکه توزیع شود. بنابراین این داروها به صورت قاچاق و از طریق مجاری غیرقانونی وارد کشور شده است.
به گزارش ایلنا، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در نشست خبری روز چهارشنبه (۹ مهرماه) درباره آمار قاچاق دارو، اعلام کرد: متأسفانه قاچاق معکوس دارو وجود دارد، به طوری که در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۹۹ میلیون قلم دارو کشف شد.
به گفتهی او، در حوزه کالاهای پزشکی و سلامتمحور که مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است، بالغ بر ۱۴ میلیون قلم کالا در سال ۱۴۰۴ کشف شد که معادل ۸۳۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل داشته است.