شناسایی ۹۸۹ بیماری میان ۸۲ هزار زائر حج در سال ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، معاونت بهداشت همچنین از شناسایی ۷۴۷۴ مورد سندروم بیماری در بین زایران اربعین حسینی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد: از این تعداد ۴۴۰۷ نفر دارای سندروم شبه آنفلوآنزا و ۱۰ نفر بیماری شدید تنفسی بودند. ۱۱۱۱۴ مورد واکسیناسیون فلج اطفال نیز در مبادی مرزی برای اتباع غیرایرانی از دیگر خدمات انجام شده در مراسم اربعین بوده است.

