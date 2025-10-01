معاونت بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد؛
شناسایی ۹۸۹ بیماری میان ۸۲ هزار زائر حج در سال ۱۴۰۴
معاونت بهداشت وزارت بهداشت از شناسایی ۹۸۹ بیماری از بیش از ۸۲ هزار زائر حج در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد: از این تعداد ۹۶۹ مورد مربوط به سندرومهای تنفسی بود که از بین آنها ۶۷ مورد آنفلوآنزا و ۲۵ مورد کووید شناسایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، معاونت بهداشت همچنین از شناسایی ۷۴۷۴ مورد سندروم بیماری در بین زایران اربعین حسینی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد: از این تعداد ۴۴۰۷ نفر دارای سندروم شبه آنفلوآنزا و ۱۰ نفر بیماری شدید تنفسی بودند. ۱۱۱۱۴ مورد واکسیناسیون فلج اطفال نیز در مبادی مرزی برای اتباع غیرایرانی از دیگر خدمات انجام شده در مراسم اربعین بوده است.
گزارش کامل این معاونت در خصوص خدمات بهداشتی انجام شده در حج تمتع و اربعین حسینی امسال را در فایلهای زیر مشاهده کنید.