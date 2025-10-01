خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاونت بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد؛

شناسایی ۹۸۹ بیماری میان ۸۲ هزار زائر حج در سال ۱۴۰۴

شناسایی ۹۸۹ بیماری میان ۸۲ هزار زائر حج در سال ۱۴۰۴
کد خبر : 1694208
لینک کوتاه کپی شد.

معاونت بهداشت وزارت بهداشت از شناسایی ۹۸۹ بیماری از بیش از ۸۲ هزار زائر حج در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد: از این تعداد ۹۶۹ مورد مربوط به سندرومهای تنفسی بود که از بین آن‌ها ۶۷ مورد آنفلوآنزا و ۲۵ مورد کووید شناسایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، معاونت بهداشت همچنین از شناسایی ۷۴۷۴ مورد سندروم بیماری در بین زایران اربعین حسینی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد: از این تعداد ۴۴۰۷ نفر دارای سندروم شبه آنفلوآنزا و ۱۰ نفر بیماری شدید تنفسی بودند. ۱۱۱۱۴ مورد واکسیناسیون فلج اطفال نیز در مبادی مرزی برای اتباع غیرایرانی از دیگر خدمات انجام شده در مراسم اربعین بوده است. 

گزارش کامل این معاونت در خصوص خدمات بهداشتی انجام شده در حج تمتع و اربعین حسینی امسال را در فایل‌های زیر مشاهده کنید.

انتهای پیام/
دانلود فایل
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی