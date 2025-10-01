خبرگزاری کار ایران
برای کالای ته لنجی مجوزی صادر نکردیم

مدیرکل نظارت بر فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو برعدم صدور مجوز برای کالاهای ته لنجی و برخورد قاطع با کالاهای قاچاق و تقلبی تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، محمود آل‌بویه گفت: سازمان توسعه تجارت و کارگروه مربوطه امسال موافقت خود را با ورود برخی اقلام از جمله فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی از طریق کوله‌بری و ته‌لنجی اعلام کرده‌اند، اما ما خواستار تجدیدنظر در این خصوص هستیم. 

وی تاکید کرد که تا کنون هیچ مجوزی برای ورود کالاهای آرایشی و بهداشتی از مسیر ته‌لنجی صادر نشده و مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهور و مسئولان وزارت صمت در این زمینه انجام شده است و هنوز برنامه جدیدی اعلام نشده است. 

آل‌بویه افزود: سازمان غذا و دارو در هر جایی که سلامت مردم در میان باشد، به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد و برخورد قاطع با کالاهای قاچاق و تقلبی ادامه خواهد داشت. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی خاطرنشان کرد: هدف این جلسه کمک به تولیدکننده و مصرف‌کننده است تا محصولی سالم و مطابق استانداردهای مورد نیاز تولید و عرضه شود و همزمان دست افراد سودجو و سوءاستفاده‌کننده در حوزه سلامت قطع شود.

