معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست:
عبور از بحرانهای زیستمحیطی، نیازمند همگرایی ملی است
امید حاجتی در کارگاه آموزشی «آشنایی با قوانین مالی و محاسباتی» در همایش ملی رؤسای ادارات شهرستان ها و فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست کشور در شهر مقدس قم، با اشاره به وضعیت محیط زیست بیان کرد: این حوزه سالها در حاشیه مانده و بهعنوان موضوعی لوکس دیده شده است؛ نادیده گرفتن آن، امروز به بحرانهایی همچون آلودگی هوا، کمبود منابع آب، فرونشست زمین و تخریب تالابها منجر شده است.
وی با اشاره به صنایع آلاینده گفت: همانطور که در موضوع موتورسیکلتها تصمیمگیری شد، باید با توافق، برنامهریزی و زمانبندی به استاندارد رسید نه با تعطیلی ناگهانی. هنر مدیریت، ایجاد تعادل میان حفاظت از محیط زیست و پاسخگویی به نیازهای توسعه است.
وی افزود: نیازسنجی آموزشی دقیق و تبادل تجربههای علمی و عملی میتواند به ارتقای کارآمدی در سازمان کمک کند و درک صحیحتری از مسئولیتها ایجاد نماید.
وی همچنین به اقدامات رفاهی اشاره کرد و افزود: افزایش اضافهکار و جیره غذایی و ایجاد نظم بیشتر در پرداختها بخشی از تلاشها بوده است، هرچند مشکلات تخصیص بودجه همچنان پابرجاست.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست درباره حقالکشف نیز گفت: پس از سالها پیگیری، این موضوع به ردیف بودجهای مجزا رسیده و قرار است متناسب با عملکرد استانها توزیع شود. این اقدام میتواند بخشی از حقوق معوق و انباشته کارکنان را جبران کند.
حاجتی در پایان خاطرنشان کرد: ما تنها حافظان محیط زیست نیستیم بلکه باید زمینه توسعه کشور را هم فراهم کنیم. با برنامهریزی علمی، آموزش مستمر و رعایت ضوابط میتوان هم محیط زیست را حفظ کرد و هم به نیازهای بهحق جامعه پاسخ داد.