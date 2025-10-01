کشف ۳۰۷ میلیون لیتر فرآورده سوختی قاچاق / تعلیق ۱۶ سکوی طلای آب شده متخلف

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در نشست خبری صبح چهارشنبه ۹ مهرماه، اظهار کرد: این روزها یکی از موضوعاتی که دشمن دنبال می‌کند به چالش کشاندن «جامعه امن» است. همگی واقف هستیم که دشمن هر روز توطئه تازه‌ای را برای این کشور و ملت طراحی و به مرحله اجرا می‌گذارد و به لطف خداوند و عنایت ائمه اطهار و حضور همه‌جانبه ملت سربلند ایران، تمام برنامه‌ها و توطئه‌های دشمن، فاقد نتیجه بوده و خواهد بود.

او ادامه داد: باید پذیرفت در جنگی که دشمن شروع کرده، جنگ ترکیبی با شدت و حدت بیشتر دنبال می‌شود. در جنگ ترکیبی دو موضوع اکنون پرنگ‌تر است، یک جنگ اقتصادی و دوم جنگ شناختی. اهمیت جنگ اقتصادی برای دشمن به مراتب بیشتر است؛ زیرا با تشکیک کردن در موضوعات اقتصادی، حتی جنگ شناختی و روانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر در جنگ اقتصادی مردم، مسئولین، فعالین اقتصادی و تلاشگران این عرصه اقدامات مؤثری انجام دهند، یقین داشته باشید که در جنگ شناختی هم دشمن ناکام خواهد ماند.

وی یادآور شد: امروز فعالیت پلیس امنیت اقتصادی در سراسر کشور متمرکز می‌شود که از بنادر، گمرکات، مبادی رسمی، مناطق آزاد و مرزها گرفته تا عمق شهرها دنبال می‌شود. ما با برنامه‌ریزی در تلاش هستیم تا برای کسانی که در سال برای تولید سرمایه‌گذاری کرده‌اند، امنیت را فراهم کنیم و آن‌ها با اطمینان خاطر به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

سردار رحیمی تصریح کرد: در حوزه‌های مختلف اعم از جرایم و مفاسد اقتصادی، جرایم گمرکی و مبارزه با کالای قاچاق و ارز، در تشکیل پرونده‌ها نسبت به شش‌ماهه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته‌ایم که این بیانگر تلاش همه‌جانبه همکاران در سراسر کشور است. ارزش این پرونده‌هایی که پلیس رسیدگی کرده است، بالغ بر ۳۲۵ همت است که از افزایش ۷۹ درصدی برخوردار بوده است.

تشریح اقدامات پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز

وی در ادامه اقدامات پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تشریح کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها در این حوزه مبارزه با احتکار است. به‌ویژه در ماه‌های اخیر، شدت عملکرد پلیس امنیت اقتصادی در حوزه مبارزه با محتکرین کالاهای اساسی افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که کشفیات در این بخش در شش ماهه اول ۳۰۰ درصد افزایش داشته است. هشدار جدی به محتکرین می‌دهم؛ زیرا آنان به نوعی همراه دشمن و کمک‌کننده به تشدید جنگ اقتصادی علیه ملت ایران هستند. ما با قدرت و شدت با آن‌ها برخورد خواهیم کرد.

او ادامه داد: بخش دوم فعالیت پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با انواع و اقسام کالای قاچاق وارداتی است. موضوع قاچاق، یک موضوع جدی است. اگر کالایی مورد نیاز کشور باشد و از طریق مجاری قانونی با پرداخت عوارض گمرکی، مالیات و کنترل‌های بهداشتی، وارد شود ، پلیس مخالف آن نیست. نباید فضا به گونه‌ای شکل بگیرد که تصور شود پلیس با ورود هر کالایی مخالف است. آنچه پلیس با قاطعیت در برابر آن ایستاده، ورود غیرقانونی و قاچاق کالا است. آمارها نشان می‌دهد که در شش ماهه اول سال جاری، کشفیات کالای قاچاق ۳۱۷ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: موضوع دیگر، قاچاق معکوس است؛ از جمله فرآورده‌های نفتی. در این زمینه، پلیس امنیت اقتصادی با تشکیل قرارگاه‌های ویژه در استان‌ها و عملیات‌های متعدد، تنها در شش ماهه اول سال ۳۰۷ میلیون لیتر فرآورده سوختی قاچاق کشف کرده است که ۵۰۷ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

سردار رحیمی گفت: قاچاق معکوس دیگر مربوط به دام است. گوشت دام‌های ایران به‌ویژه در کشورهای حاشیه خلیج فارس متقاضی و قیمت بالایی دارد. در حالی که ما خودمان با مشکل مواجهیم، قاچاق دام صورت می‌گیرد. در شش ماهه اول، بالغ بر ۵۲ هزار رأس دام قاچاق قبل از خروج از کشور کشف و توقیف شد. تنها در بندرعباس، قبل از بارگیری به کشتی، حدود هزار رأس دام کشف شد.

او عنوان کرد: قاچاق معکوس دیگر، دارو است. گرچه واردات قاچاق دارو کم است، اما متأسفانه قاچاق معکوس دارو وجود دارد. در شش ماهه اول، بالغ بر ۹۹ میلیون قلم دارو کشف شد که افزایش ۱۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. در حوزه کالاهای پزشکی و سلامت‌محور که مستقیماً با سلامت مردم در ارتباط است نیز، بالغ بر ۱۴ میلیون قلم کالا کشف شد که ۸۳۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل داشته است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، بیان داشت: قاچاق کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی نیز از دیگر موارد است. در شش ماه اول سال، حدود ۳۷ میلیون قلم کالای مختلف اساسی که مورد نیاز مردم بود، به صورت قاچاق کشف شد که افزایش ۳۲ درصدی داشته است. موضوع دیگر، قاچاق ارز است. از طرف دیگر در شش ماهه اول، بالغ بر یک میلیارد واحد ارز قاچاق به ارزش حدود سه همت کشف شد که افزایش ۸۶۲ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: پلیس امنیت اقتصادی از طریق تعامل با وزارت نیرو و شرکت برق توانست، بالغ بر ۳۹ هزار دستگاه ماینر را کشف کند. در این رابطه، هزار و ۷۳۷ نفر نیز به عنوان متهم دستگیر شدند. از سوی دیگر در شش ماهه اول موفق شدیم بالغ بر ۳۴ هزار خودرو که حامل کالای قاچاق بودند را توقیف کنیم.

اقدامات پلیس مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی

سردار رحیمی در ادامه با اشاره به اقدامات پلیس مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی، بیان کرد: در این بخش، همکارانم موفق شدند ۲۹۴۴ هکتار زمین را از ید متصرفین غیرقانونی و زمین‌خواران خارج کنند که این عملکرد با افزایش ۳۳ درصدی همراه بوده و ارزش این زمین‌ها بالغ بر ۴۷ همت بوده است.

وی متذکر شد: یکی از مأموریت‌های پلیس مبارزه با جرایم و مفاسد اقتصادی، برخورد با کسانی است که تسهیلات غیرمجاز بانکی دریافت کرده‌اند. عملکرد در این بخش با افزایش ۳۲۲ درصدی همراه بوده است. در حوزه رباخواری نیز اقدامات پلیس امنیت اقتصادی با افزایش ۱۷ درصدی مواجه بوده است. در حوزه مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی، کشفیات بالغ بر ۲۰ همت در شش ماهه اول ثبت شد که بیانگر افزایش ۵۶ درصدی عملکرد است. همچنین، در برخورد با متعدیان به اموال دولتی، پلیس با افزایش ۳۹۰ درصدی عملکرد روبه‌رو بوده است.

او افزود: پلیس امنیت اقتصادی همکاری بسیار تنگاتنگی با وزارت دارایی و سازمان امور مالیاتی داشته است. در این بخش، با کشف بالغ بر ۲۷ همت فرار مالیاتی، شاهد افزایش عملکرد ۷۶۶ درصدی بوده‌ایم. همچنین برخورد با دلالان و سوداگران ارزی نیز جزو برنامه‌های مهم پلیس است؛ به‌گونه‌ای که در شش ماهه اول، بالغ بر ۲۱۹ میلیون انواع واحد ارزی کشف و ۲۹۲ نفر از دلالان و سوداگران ارزی دستگیر شدند که این نیز افزایش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. در حوزه مبارزه با پول‌شویی نیز، با کشف نزدیک به چهار همت، افزایش ۱۴۶ درصدی در شش ماهه اول سال ثبت شده است.

شرح عملکرد و اقدامات پلیس گمرک

در ادامه سردار رحیمی با اشاره به عملکرد و اقدامات پلیس گمرک، گفت: وظیفه اصلی پلیس گمرک، نظارت بر فرایند سالم تجارت در مبادی رسمی است. از جمله اقدامات این پلیس، کنترل و بررسی‌گمرکی ۲۱۲ هزار محموله بوده است. در موارد تخلف، برخورد صورت گرفت و در غیر آن، کالاها آزاد شدند. در شش ماهه اول، ۳۷۵۴ قاچاقچی دستگیر شدند و بالغ بر ۱۴۵ همت ارزش پرونده‌هایی بوده که پلیس گمرک در زمینه مبارزه با جرایم اقتصادی در مبادی رسمی تشکیل داده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، عنوان کرد: ۱۸۸۹۵ سند جعلی گمرکی شامل اظهارنامه‌ها، اسناد بانکی، مانیفست‌ها، بارنامه‌ها، مجوزهای استاندارد و برگه‌های قرنطینه کشف شد. همچنین، ۹۴ باند کلان و سازمان‌یافته با پرونده‌های بالای ۲۰ میلیارد شناسایی شدند.

اقدامات پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال

وی در ادامه به اقدامات پلیس امنیت اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: این پلیس مأموریت برقراری امنیت و آرامش برای فعالان و دارندگان کسب‌وکار در حوزه سایبری و اقتصاد دیجیتال را بر عهده دارد. در شش ماهه اول، بالغ بر ۹۰ هزار کسب‌وکار اقتصادی فعال در فضای مجازی رصد شدند. از این تعداد، ۵۳۶ صفحه به دلیل تخلفات اقتصادی در زمینه قاچاق کالا، ارز و جرایم گمرکی مسدود شدند.

او اضافه کرد: یکی از مأموریت‌های دیگر پلیس اقتصاد دیجیتال، نظارت بر فعالیت سکوهای طلای آب‌شده است. با توجه به اینکه این سکوها بالغ بر ۲۰ میلیون کاربر دارند، نظارت جدی بر آن‌ها صورت گرفته است. تاکنون بالغ بر چهار تن طلایی که به مردم فروخته شده بود، به بانک کارگشایی منتقل شد. دو تن از این مقدار توسط مردم بازپس گرفته شد و دو تن دیگر همچنان باقی است.

سردار رحیمی خاطر نشان کرد: هدف از این نظارت‌ها، صیانت از سرمایه‌های مردم است. با این حال، متأسفانه تا این لحظه آیین‌نامه مشخصی برای نظارت بر این فعالیت‌ها تدوین نشده است. در همین راستا، ۱۶ سکوی متخلف تعلیق و فعالیتشان متوقف شد. همچنین ۲۰ نفر از مدیران این سکوها احضار شدند، تخلفات محدود بررسی و تعهد لازم از آن‌ها گرفته شد تا از تکرار تخلف جلوگیری شود.

