بازدید صالحی از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

به گزارش ایلنا، در این بازدید که با همراهی رئیس و مدیران پارک علم و فناوری سیستان و بلچستان انجام شد، دکتر صالحی ضمن حضور در جمع تیم‌ها و هسته‌های فناور مجموعه شتابدهی اقتصاد دیجیتال (فن‌کد)، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها، دستاوردها و برنامه‌های آینده آنان قرار گرفت.

وی همچنین با حضور در فب‌لب تخصصی هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات، ظرفیت‌های آزمایشگاهی و آموزشی این مرکز را مورد ارزیابی قرار داد و بر اهمیت نقش آن در توسعه مهارت‌های فناورانه دانشجویان و نخبگان استان تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، بازدید از شرکت‌های فعال حوزه اقتصاد دیجیتال و آشنایی با محصولات و خدمات نوآورانه آنان، بخش دیگری از برنامه دکتر صالحی بود. وی ضمن قدردانی از تلاش کارآفرینان جوان، حمایت وزارت علوم از توسعه زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در استان را مورد تأکید قرار داد.

در ادامه، معاون پژوهشی وزارت علوم از صندوق پژوهش و فناوری پارک بازدید کرد و در جریان سازوکارهای حمایتی صندوق از طرح‌های فناورانه و دانش‌بنیان قرار گرفت. ایشان نقش این صندوق را در تأمین مالی نوآوری‌ها و کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای علمی، بسیار حائز اهمیت برشمرد.

صالحی در جمع‌بندی سخنان خود، پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان را یکی از ظرفیت‌های کلیدی کشور برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دانست و بر ضرورت استمرار حمایت‌ها و گسترش همکاری‌های ملی و منطقه‌ای برای تحقق اهداف فناورانه استان تأکید کرد.

انتهای پیام/