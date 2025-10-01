خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید صالحی از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

بازدید صالحی از پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان
کد خبر : 1694088
لینک کوتاه کپی شد.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای منطقه چهار فناوری، در حاشیه برگزاری نخستین نشست دوره اول کمیسیون دائمی هیئت امنای پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کردند.

به گزارش ایلنا، در این بازدید که با همراهی رئیس و مدیران پارک علم و فناوری سیستان و بلچستان انجام شد، دکتر صالحی ضمن حضور در جمع تیم‌ها و هسته‌های فناور مجموعه شتابدهی اقتصاد دیجیتال (فن‌کد)، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها، دستاوردها و برنامه‌های آینده آنان قرار گرفت.

وی همچنین با حضور در فب‌لب تخصصی هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات، ظرفیت‌های آزمایشگاهی و آموزشی این مرکز را مورد ارزیابی قرار داد و بر اهمیت نقش آن در توسعه مهارت‌های فناورانه دانشجویان و نخبگان استان تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، بازدید از شرکت‌های فعال حوزه اقتصاد دیجیتال و آشنایی با محصولات و خدمات نوآورانه آنان، بخش دیگری از برنامه دکتر صالحی بود. وی ضمن قدردانی از تلاش کارآفرینان جوان، حمایت وزارت علوم از توسعه زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در استان را مورد تأکید قرار داد.

در ادامه، معاون پژوهشی وزارت علوم از صندوق پژوهش و فناوری پارک بازدید کرد و در جریان سازوکارهای حمایتی صندوق از طرح‌های فناورانه و دانش‌بنیان قرار گرفت. ایشان نقش این صندوق را در تأمین مالی نوآوری‌ها و کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای علمی، بسیار حائز اهمیت برشمرد.

صالحی در جمع‌بندی سخنان خود، پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان را یکی از ظرفیت‌های کلیدی کشور برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دانست و بر ضرورت استمرار حمایت‌ها و گسترش همکاری‌های ملی و منطقه‌ای برای تحقق اهداف فناورانه استان تأکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی