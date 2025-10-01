همه تالاب های استان کهگیلویه و بویراحمد سنددار شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، عبدال دیانتی نسب، مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با اعلام این خبر گفت: صدور سند برای تالاب ها نقش مهمی در تثبیت مرز تالاب ،حفاظت فیزیکی و جلوگیری از تخریب و تصرف عرصه های تالابی دارد، از طرفی مطابق با ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ماده یک قانون حفاظت و احیای تالاب‌ها و آیین نامه اجرایی آن ، متولی امر مدیریت و حفاظت از تالابها سازمان محیط زیست است.

وی گفت: مطابق بند ۱۰ ابلاغیه‌ ۴ مرداد ۱۴۰۰ معاون حقوقی رئیس جمهوری که به دستگاه‌ها ارسال شد آمده است: «صدور اسناد مالکیت تالاب‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست باشد.»

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان افزود: بر همین اساس با هماهنگی دادستان و معاون حقوق عامه مرکز استان، صدور سند برای 4 تالاب الوان بهمئی، مور زرد زیلایی، شرم درنگ و مجموعه کوه گل در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: در این راستا در استان مطابق به پیگیری های درون استانی بر صدور اسناد مالکیت تالابها به نام سازمان محیط زیست اقدامات فشرده ای انجام گرفت.

دیانتی نسب تصریح کرد: موضوع صدور سند در دستور کار جدی اداره کل قرار گرفت، و با پیگیری های صورت گرفته در ستاد هماهنگی و مدیریت تالاب‌های استان مطرح و در نهایت با پیگیری دستگاه های مختلف اعم از ستاد هماهنگی و مدیریت تالابها، سازمان بازرسی و اداره ثبت اسناد و املاک استان و محیط زیست موضوع در دستور کار شورای حقوق بیت المال استان قرار گرفت و بر اساس تصمیم متخذه در شورای حفظ حقوق بیت المال استان مصوب شد صدور اسناد مالکیت تالاب های استان به نام سازمان حفاظت محیط زیست صادر گردد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: خوشبختانه با دستور ویژه دادستان مرکز استان و معاون حقوق عامه وی و همکاری دستگاه‌های مختلف و بویژه ثبت اسناد و املاک استان سند به نام محیط زیست صادر گردید.

گفتنی است تالاب الوان بهمئی با 20هکتار، مورزرد زیلایی 25 هکتار، شرم درنگ ذیلایی با 34 هکتار و مجموعه کوه گل با 44 هکتار چهار تالاب کهگیلویه وبویراحمد هستند که تالاب برم الوان بهمئی در کنوانسیون رامسر ثبت بین المللی شده و 3 تالاب دیگر در آستانه ثبت جهانی شدن هستند.