به گزارش ایلنا، مراسم تکریم و معارفه مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش صبح روز سه‌شنبه ۸ مهرماه سال جاری با حضور سیدمصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، علی رمضانی مشاور وزیر در امور فعالیت‌های فرهنگی و اردویی، مدیران کل دفاتر آموزش متوسطه و جمعی از کارشناسان و همکاران این حوزه در سالن جلسات معاونت آموزش متوسطه برگزار شد.

در این مراسم، حمید یزدانی تکریم و سیدعلی حسینی به‌عنوان مدیرکل جدید دفتر آموزش دوره اول متوسطه معرفی شد.

معاون آموزش متوسطه در سخنان خود با تأکید بر اهمیت راهبردی دوره اول متوسطه در نظام آموزشی کشور اظهار داشت: این مقطع به‌عنوان مرحله‌ای انتقالی و کلیدی، نه تنها پلی میان دوره ابتدایی و مقاطع بالاتر آموزشی محسوب می‌شود، بلکه نقش بنیادین در شکل‌گیری شخصیت، هویت و نگرش دانش‌آموزان در دوران حساس بلوغ دارد. به همین دلیل توجه جدی به کیفیت آموزش و تربیت در این دوره، از ضرورت‌های نظام تعلیم و تربیت است.

آذرکیش با اشاره به ویژگی‌های تربیتی و روانی دانش‌آموزان در این دوره افزود: دانش‌آموزان در دوره اول متوسطه با مفاهیم علمی و اجتماعی پیچیده‌تری روبه‌رو می‌شوند و در عین حال با تغییرات جسمی و روانی دوران بلوغ دست و پنجه نرم می‌کنند. این تحولات می‌تواند تأثیر مستقیم بر عملکرد تحصیلی، عاطفی و اجتماعی آنان داشته باشد. از این رو، توجه به نیازهای روان‌شناختی و اجتماعی دانش‌آموزان، همپای آموزش رسمی، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

عضو شورای عالی آموزش و پرورش همچنین با بیان ضرورت تقویت مهارت‌های اساسی در این مقطع تحصیلی تصریح کرد: لازم است برنامه‌ریزی دقیقی برای ارتقای توانایی‌هایی همچون تفکر انتقادی، حل مسئله، مهارت‌های ارتباطی، مدیریت زمان و بهره‌برداری هوشمندانه از فناوری‌های نوین در دستور کار قرار گیرد. چرا که این توانمندی‌ها، دانش‌آموزان را برای مواجهه با چالش‌های زندگی فردی و اجتماعی آینده آماده می‌سازد.

آذرکیش در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از تلاش‌های همکاران معاونت آموزش متوسطه در آغاز سال تحصیلی جدید خاطرنشان کرد: وظیفه ما در آموزش و پرورش، فراهم کردن بستری آرام و اثربخش برای رشد و تعالی فرزندان این مرز و بوم است. باید فرصت خدمت را مغتنم بشماریم و در ایفای مسئولیت‌های محوله، امانت‌دار خوبی باشیم؛ چرا که این مسئولیت‌ها امانتی الهی در دست ما هستند و تحقق اهداف آموزشی، در نهایت به تقویت بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی ایران اسلامی منجر خواهد شد.

گفتنی است معاون آموزش متوسطه، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر حمید یزدانی در طول دوره مسئولیت وی، گفت: آقای یزدانی یکی از همکاران ارزشمند این مجموعه بوده که در تمام مدت خدمت خود با احساس مسئولیت بالا، امور محوله را پیگیری کرد و تا واپسین روزهای مسئولیت، با جدیت در مسیر تحقق اهداف آموزشی و پرورشی گام برداشت.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، آذرکیش ضمن آرزوی توفیق برای مدیرکل پیشین، انتصاب سیدعلی حسینی را تبریک گفت و افزود: آقای حسینی از همکاران با سابقه و شناخته‌شده معاونت آموزش متوسطه هستند و اطمینان داریم در مسئولیت جدید نیز با تکیه بر تجربه و توانمندی‌های خود، مسیر اعتلای آموزش دوره اول متوسطه را با جدیت دنبال خواهند کرد.

انتهای پیام/