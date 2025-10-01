هادی کیادلیری در کارگاه آموزشی نقشه راه و اقدامات معاونت آموزش و مشارکتهای مردمی که در همایش ملی رؤسای ادارات شهرستان ها و فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست کشور در شهر مقدس قم برگزار شد، بر اهمیت آموزش بهعنوان مهمترین نقشه راه آینده کشور تأکید کرد و گفت: هر تصمیم و اقدامی که امروز در کشور صورت گیرد، تا پنج دهه آینده بر سرنوشت ایران اثرگذار خواهد بود.
به گزارش ایلنا، کیادلیری افزود: آموزش صرفاً انتقال مهارت نیست، بلکه باید با احساس، انگیزه و عاطفه پیوند بخورد تا منجر به آگاهی و در نهایت، تغییر رفتار شود. این آگاهی زمانی حاصل میشود که مردم اهمیت موضوع، پیامدهای بیتوجهی و نقش خود در قبال بحرانها را درک کنند.
کیادلیری با اشاره به نقش و تأثیرگذاری آموزش محیط زیست گفت: لباسی که شما بر تن دارید، از ارزشمندترین لباسهای کشور است؛ لباسی که مردم برای آن احترام قائلاند و بسیاری آرزو دارند به شایستگی آن را بر تن کنند. فعالیت شما مقدس است، حتی اگر با دشواریهای معیشتی همراه باشد.
وی در ادامه تأکید کرد: در شرایط کنونی نمیتوان هیچیک از مسائل محیط زیستی را برتر از دیگری دانست، چراکه تخریب در همه حوزهها گسترده بوده و راهکار اصلی برای خروج از این وضعیت، تغییر نگرش جامعه است که کلید آن آموزش است.
کیادلیری افزود: بدون تغییر سبک زندگی و فرهنگ مصرف، هیچ راهکار جایگزینی برای نجات محیط زیست وجود ندارد. ایدهها زمانی موفق میشوند که جامعه توان پذیرش آنها را داشته باشد و اگر بذر ایدهها در بستر نامناسب کاشته شود، به ثمر نخواهد نشست.
وی بر ضرورت شناخت ویژگیهای جامعه و آمادهسازی مردم برای پذیرش تغییرات جدید تأکید و خاطرنشان کرد: تغییر باید همزمان از مسیر مردمسازی دنبال شود تا توسعه پایدار محقق گردد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تحول مفهوم امنیت غذایی گفت: امروزه امنیت غذایی فقط به فراوانی تولید محدود نمیشود، بلکه سه رکن فراوانی، دسترسی و سلامت را در بر میگیرد. در این مسیر، حفظ منابع طبیعی و تابآوری محیط زیست باید مورد توجه قرار گیرد.
وی محورهای راهبری نقشه راه آموزش محیط زیست را شامل سه بخش تولید محتوا، توزیع محتوا و توسعه بسترهای حقوقی دانست و افزود: تولید محتوا باید بر پایه چهار زبان علم، اقتصاد، دین و اخلاق طراحی شود تا بتواند تأثیرگذار باشد.
کیادلیری به استفاده از ظرفیت نمایشگاهها، انجمنهای علمی، صدا و سیما، تشکلهای مردمی و سامانههای پیامکی اشاره و توضیح داد: ارسال پیامکهای آموزشی به بازدیدکنندگان مناطق حساس محیط زیستی، نمونهای از این اقدامات است.
وی در تشریح اقدامات ارزشگذاری اقتصادی اکوسیستم ها به اجرای این طرح در ۶ استان کشور اشاره و مطرح کرد: در افق برنامه هفتم توسعه، استان خراسان جنوبی نیز به این فهرست افزوده شده است. در کنار آن، هزینههای اقتصادی ناشی از تخریب زیستبومها در استانهایی چون تهران، قم، البرز، مرکزی و کرمانشاه برآورد میشود.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیطزیست، کیادلیری همچنین از تدوین نقشه خدمات اکوسیستمی با هدف ایجاد محیط زیست پایدار در بیش از ۳۰۰ نقطه کشور خبر داد و عنوان کرد: بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها برای توسعه مدلهای ارزیابی، اجرای پایلوتهای آموزشی و آموزشهای تخصصی از دیگر محورهای این برنامه است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر ارزش واقعی طبیعت محاسبه شود، بسیاری از پروژههای پرهزینه و مخرب متوقف خواهند شد. برای نمونه، حفظ جنگلهای شمال برای گردشگری یا ذخیره آب، ارزشی چند برابر قطع درختان دارد. همچنین، ارزش خاک از دست رفته در زاگرس به اندازهای است که احیای آن نیازمند نیمی از درآمد نفت کشور خواهد بود. طرح انتخاب «سفیران محیط زیست» در مدارس با هدف انتقال آگاهی به جامعه در حال اجراست.