خبرگزاری کار ایران
اختلاف قیمت ۴۸ درصدی میوه در بازارهای میوه و تره‌بار به نسبت سطح شهر

بر اساس گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به ۴ مهر ماه شهروندان تهرانی هنگام خرید از میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران اختلاف قیمت ۴۸ درصدی در بخش میوه، اخلاف قیمت ۲۹ درصدی در بخش سبزیجات، اختلاف قیمت ۱۵ درصدی در بخش حبوبات و اختلاف قیمت ۲۱ درصدی در خرید گوشت گوسفند نسبت میانگین قیمت در سطح شهر را تجربه کردند.

به گزارش ایلنا، بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی شهروندان تهرانی در هفته منتهی به ۴ مهر ماه در هنگام خرید میوه اختلاف قیمت ۴۸ درصدی، سبزیجات اختلاف قیمت ۲۹ درصدی، در هنگام خرید گوشت گوسفندی اختلاف ۲۱ درصدی را به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر تجربه کردند.

بر اساس این گزارش در بخش میوه به عنوان مثال در قیمت سیب قرمز لبنان ۵۷ درصد، سیب زرد لبنان ۵۶ درصد، نارنگی ۶۲ درصد، انار۶۳ درصد،  هلو ۳۸ درصد، انگور ۴۶ درصد، طالبی ۳۹ درصد، خربزه ۳۶ درصد، هندوانه ۳۴ درصد، موز ۲۲ درصد اختلاف به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر وجود داشت. این در حالی است که در بخش سبزیجات نیز به صورت میانگین در قیمت خیار ۳۱ درصد، گوجه فرنگی ۲۸ درصد، بادمجان ۲۸ درصد، کدو سبز ۳۳ درصد، سیب زمینی ۲۷ درصد، پیاز ۳۳ درصد، لوبیا سبز ۲۷ درصد و سبزی‌های برگی نیز ۲۹ درصد اختلاف به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر وجود داشت.

همچنین شهروندان تهرانی در خرید حبوبات نیز در هفته منتهی به ۴ مهر ماه اختلاف قیمت ۱۵ درصدی را در هنگام خرید از میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران تجربه کردند. به عنوان مثال در نخود ۱۲ درصد، لپه ۱۹ درصد، عدس ۲۲ درصد، لوبیا چیتی ۱۹ درصد، لوبیا چشم بلبلی ۲۱ درصد، لوبیا سفید ۶ درصد و لوبیا قرمز ۲۰  درصد  اختلاف به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر وجود داشت.

به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، همچنین تهرانی‌ها در خرید برنج داخلی درجه یک ۱۴ درصد و کالاهای اساسی مانند قند ۲ درصد و شکر نیز ۶ درصد با اختلاف قیمت به نسبت سطح شهر روبه رو بوده‌اند.

در پایان لازم به توضیح است که تهرانی‌ها در هفته منتهی به ۴ مهر ماه در خرید محصولات پروتئینی مانند گوشت گوساله ۲۰ درصد، گوشت گوسفندی ۲۱ درصد، گوشت مرغ اختلاف قیمت ۲۱ درصدی و در نهایت در خرید تخم مرغ (شانه حدود ۲ کیلوگرم) اختلاف قیمت  ۱۴ درصدی را به نسبت سطح شهر تجربه کرده‌اند.

