سازمان هواشناسی اعلام کرد:
پیشبینی وضعیت آب و هوای کشور تا آخر هفته
سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز (چهارشنبه) با تقویت جریانات شمالی بر روی دریای خزر، در شرق اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، برخی نقاط خراسان شمالی و در ارتفاعات البرز، ابرناکی و بارش باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید رخ می دهد.
به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، امروز در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و قزوین نیز افزایش ابر و گاهی رگبار پراکنده پیش بینی میشود.
امروز در شمال شرق، شرق و دامنههای جنوبی البرز وزش باد افزایش می یابد. در برخی مناطق بهویژه در منطقه زابل خیزش گردو خاک و کاهش کیفیت هوا انتظار می رود.پنجشنبه ابرناکی و بارش پراکنده در شرق اردبیل، استانهای ساحلی خزر و در ارتفاعات خراسان شمالی ادامه خواهد داشت.
جمعه در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر می شود.
در نوار شمالی کشور بهویژه سواحل دریای خزر طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کاهش نسبی دما و روزهای جمعه تا یکشنبه افزایش دما رخ میدهد.
چهارشنبه و پنجشنبه دریای خزر و در سه روز آینده خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است.
امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد شدید است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۱ و کمینه دمای آن به ۱۸ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.