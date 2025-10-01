امروز در شمال شرق، شرق و دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد افزایش می یابد. در برخی مناطق به‌ویژه در منطقه زابل خیزش گردو خاک و کاهش کیفیت هوا انتظار می رود.

پنجشنبه ابرناکی و بارش پراکنده در شرق اردبیل، استان‌های ساحلی خزر و در ارتفاعات خراسان شمالی ادامه خواهد داشت.

جمعه در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر می شود.

در نوار شمالی کشور به‌ویژه سواحل دریای خزر طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه کاهش نسبی دما و روزهای جمعه تا یکشنبه افزایش دما رخ می‌دهد.

چهارشنبه و پنجشنبه دریای خزر و در سه روز آینده خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد شدید است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۱ و کمینه دمای آن به ۱۸ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.