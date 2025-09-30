کلیبری: شبکه ایران یاران جوان یک برنامه بلند مدت است

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان از همدان، خاطره کلیبری مدیر کل مشارکت های اجتماعی جوانان در اولین روز دوره ملی آموزش مدیریت رسانه و روایتگری مسئولانه در بحران که به میزبانی همدان در حال برگزاری است با دبیران و مسئولین شبکه ایران یاران جوان نشست و گفتگو داشت.

کلیبری در این نشست ضمن ابراز خرسندی از حضور مسئولین کمیته رسانه و افکار عمومی در این رویداد گفت: برگزاری نشست با مسئولین سایر کمیته های شبکه ایران یاران جوان در دستور کار است.

وی با بیان اینکه شبکه ایران یاران جوان یک پروژه نیست بلکه یک برنامه بلند مدت است افزود: این شبکه طرحی برگرفته از دل سمن ها و از طرف خود شما جوانان بود که پس از همت جانانه و فعالیت چشمگیر داوطلبانه در ایام جنگ ۱۲ روزه ماهیت رسمی پیدا کرد و یک برنامه بلند مدت است و تاریخ انقصا ندارد.

مدیر کل مشارکت های اجتماعی جوانان با اشاره به اینکه شبکه ایران یاران جوان پتانسیل بالایی دارد گفت: در شرایط کنونی کشور مسئولیت شما زیاد است و از شما انتظار داریم مسئولیتی را که پذیرفتید با جدیت دنبال کنید.

وی افزود: با توجه به وضعیت حساس کشور انگیزه و ایجاد روحیه امید بخش و یاری بخشی به هم وطنان مولفه های اصلی است که با استفاده از پتانسیل و منابع انسانی موجود در کمیته های تخصصی شبکه ایران یاران جوان این مهم امکان پذیر است.

مدیر کل مشارکت های اجتماعی جوانان در پایان با اشاره به هدف نهایی این نشست‌ها و آموزش‌ها گفت: نتیجه همه این تلاش‌ها باید کمک به مردم باشد ما آماده کمک رسانی هستیم و هدف‌مان جلب مشارکت‌های مردمی در این مسیر است.

