به گزارش ایلنا، سرهنگ محبی گفت: به منظور تأمین ایمنی سفرهای جاده‌ای، محدودیت‌های تردد در بازه زمانی چهارشنبه ۹ مهر تا شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ در محورهای مواصلاتی شمالی کشور اعمال خواهد شد.

ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌ها

تردد انواع موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۹ مهر تا ساعت ۷ صبح شنبه ۱۲ مهر در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران–سمنان–مشهد و بالعکس ممنوع است.

محور کرج–چالوس

تردد انواع تریلی، کامیون و کامیونت در این محور کماکان ممنوع است.

در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۹، ۱۰ و ۱۲ مهر) در صورت افزایش حجم ترافیک، به‌صورت مقطعی و بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه در مسیر رفت یا برگشت اجرا خواهد شد.



محدودیت قطعی روز جمعه ۱۱ مهرماه:

از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر، تردد خودروها از آزادراه تهران–شمال به سمت چالوس محدود خواهد شد.

از ساعت ۱۳:۰۰، مسیر از ابتدای پل زنگوله (انتهای شمالی تونل البرز) به سمت چالوس به‌طور کامل مسدود می‌شود.

از ساعت ۱۵:۰۰، محور از مرزن‌آباد به سمت تهران یک‌طرفه (شمال به جنوب) خواهد شد.



طرح ترافیکی رأس ساعت ۲۴ به پایان می‌رسد و مسیر پل زنگوله تا مرزن‌آباد دوطرفه خواهد شد؛ در صورت کاهش حجم ترافیک، این طرح زودتر از موعد به پایان خواهد رسید.

تردد ساکنان و افراد محلی از جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله بلامانع است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند در روزهای اجرای محدودیت، از ساعت تعیین‌شده اجازه ورود از میدان امیرکبیر به سمت شمال را نخواهند داشت.

محور هراز

تردد کلیه تریلرها در محور هراز همچنان ممنوع است.

تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۹، ۱۰ و ۱۱ مهر) در این محور ممنوع خواهد بود.

در صورت افزایش ترافیک، به صلاحدید پلیس، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس در روزهای پنجشنبه و جمعه اعمال خواهد شد.



محور فشم

روز جمعه ۱۱ مهرماه، از ساعت ۱۷ تا ۲۰، محدودیت یک‌طرفه در انتهای محور (از پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان – ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اجرا خواهد شد.

سرهنگ محبی در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، ضمن پرهیز از شتاب در سفر، پلیس را در تأمین ایمنی جاده‌ها یاری کنند.

