انصاری تاکید کرد؛
نقش موثر روحانیت در ترویج احترام به طبیعت
معاون رییس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر نقش موثر روحانیت در ترویج احترام به طبیعت و مشارکت آحاد جامعه تأکید کرد و گفت: آموزههای دینی و قرآنی میتواند محفلی برای ارتقای فرهنگ محیط زیستی و جلب مشارکت همگانی باشد.
به گزارش ایلنا، شینا انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست روز سهشنبه در دیدار با تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه «س» با اشاره به گستره مشکلات زیست محیطی افزود: کشور با مسائلی مانند گرد و غبار، کمبود منابع آب، فرونشست زمین، آلودگی هوا در شهرهای صنعتی، مدیریت پسماند و سایر چالشها مواجه است و برخی از این مسائل عمیق و پیچیده شدهاند. بخشی از مشکلات نیز ناشی از شرایط جهانی و پدیده تغییرات اقلیمی است که کشور ما را نیز متاثر کرده و شدت آن در منطقه غرب آسیا محسوستر است.
وی افزود: بخشی از مشکلات زیست محیطی ناشی از کمتوجهی به محیط زیست در فرآیند توسعه بوده است و اگر توسعه به گونهای پیش رود که محیط زیست محور آن باشد، بسیاری از چالشها کاهش مییابد.
وی به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ و اصل پنجاهم قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این سیاستها فصل الخطاب حفاظت از محیط زیست کشور است و شامل موضوعهایی از جمله تنوع زیستی، سیستمهای پایش آلایندهها و مدیریت منابع است، اما تاکنون بخش عمدهای از آنها مورد توجه قرار نگرفته است.
رئیس سازمان محیط زیست خاطرنشان کرد: در دولت چهاردهم با نگاه توسعه پایدار و توزیع مناسب جمعیت و صنایع به مناطق دارای ظرفیت، از جمله سواحل جنوب، توجه ویژهای به سیاستهای توسعه دریامحور شده است.
وی بر نقش موثر روحانیت در ترویج احترام به طبیعت و مشارکت آحاد جامعه تأکید کرد و گفت: آموزههای دینی و قرآنی میتواند محفلی برای ارتقای فرهنگ محیط زیستی و جلب مشارکت همگانی باشد.
انصاری از تولیت حرم مطهر و همه مراجع دینی برای حمایت از برنامههای محیط زیستی تشکر کرد و افزود: امیدواریم با همراهی نهادهای مختلف و ترویج فرهنگ احترام به طبیعت، بتوانیم چالشهای محیط زیستی کشور را مدیریت کرده و حفاظت از منابع طبیعی را به اولویت همگانی تبدیل کنیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، رییس سازمان حفاظت محیط زیست در سفر روز سهشنبه خود به قم ضمن تشرف به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه «س» با تولیت حرم بانوی کرامت دیدار کرد و در نخستین همایش ملی روسای ادارات شهرستانها و فرماندهان یگان حفاظت محیطزیست کشور حضور یافت.