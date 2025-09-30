وزیر علوم:
تنها داشتن تخصص کافی نیست؛ دانشجویان باید مهارت هم فرا بگیرند
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه «باسواد بودن» فراتر از تخصص است، گفت: دانشجویان باید علاوه بر دانش تخصصی، مهارتهایی همچون حل مسئله، گفتوگو، زندگی و سواد رسانهای را کسب کنند تا بتوانند در مسیر پیشرفت کشور نقشی اثرگذار ایفا کنند.
به گزارش ایلنا، حسین سیمایی، وزیر علوم، در مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد؛ با تسلیت شهادت دانشجویان و اساتید گرانقدری که در جنگ دوازده روزه به فیض شهادت نایل شدند؛ و تبریک به دانشجویان برگزیده و خانوادههای آنان، اظهار کرد: امیدوارم این موفقیت آغازگر آیندهای بهتر برای خودشان و برای ایران عزیزمان باشد.
وی با اشاره به مفهوم «باسواد بودن» در فرهنگ عمومی خاطرنشان کرد: وقتی میگوییم فردی باسواد است، صرفاً منظورمان متخصص بودن در یک رشته نیست، بلکه این واژه معنایی وسیعتر دارد. ما یک فارغالتحصیل داریم که در یک رشته تحصیلات رسمی انجام داده و در بهترین حالت متخصص شده است؛ اما افراد باسواد کسانی هستند که علاوه بر تخصص، مهارتهای دیگری هم دارند؛ مانند مهارت حل مسئله، مهارت زندگی، مهارت گفتوگو و سواد رسانهای.
وزیر علوم ادامه داد: مجموعه این ویژگیهاست که از یک فرد، انسانی باسواد میسازد. چنین فردی دارای تفکر نقاد است و هر چیزی را بهسادگی نمیپذیرد، بیدلیل باور نمیکند و بدون تأمل منتقل نمیسازد. چهبسا چنین فردی حتی تحصیلات رسمی نداشته باشد، اما باسواد باشد. بنابراین توصیه میکنم شما دانشجویان که تخصص و تحصیلات رسمی دارید، به تخصص بسنده نکنید و باسواد باشید؛ یعنی از دانش خود برای حل مسائل بهره ببرید.
او تأکید کرد: متخصصی که تنها یک بُعد دارد، معمولاً توان حل مسئله ندارد. امروزه کسانی میتوانند مسائل را حل کنند که ترکیبی از دانشها و مهارتها را در اختیار داشته باشند. این افراد متفکر و نقادند، فرق علم و شبهعلم را تشخیص میدهند و اهل تحلیل هستند.
سیمایی با اشاره به آییننامه انتخاب «دانشجوی نمونه» گفت: این آییننامه تا حد زیادی به ابعاد مختلف علمی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان توجه کرده و در نتیجه، فردی که برگزیده میشود، حاصل ارزیابی جامع از این شاخصهاست.
وی افزود: از این مرحله به بعد وظیفه ما سنگینتر است. امیدواریم بتوانیم علاوه بر ظرفیتهای قانونی و تکالیف رسمی، بیش از آنچه در قوانین آمده برای حمایت از نخبگان عزیز عمل کنیم و زمینه رشد و تعالی بیشتر دانشجویان را فراهم آوریم. زیرا رشد شما، رشد کشور عزیزمان ایران را در پی خواهد داشت و به تعالی و پیشرفت این سرزمین منجر میشود.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، وی در پایان ضمن قدردانی از حضور دکتر محمدرضا عارف، معاون رئیسجمهور، که در این مراسم حضور داشت، گفت: خوشحالیم که در دولت، شخصیتی فرهیخته و دانشگاهی در جایگاه نفر دوم دولت قرار دارد. و هم ایشان و هم رئیس جمهور محترم تنها در یک حوزه متخصص نیستند، بلکه مجموعهای از ویژگیهای ارزشمند را در خود جمع کردهاند. ما نیز باید بکوشیم چنین ترکیبی از تواناییها را در خود تقویت کنیم تا بتوانیم مسائل را حل کرده و ایران عزیز را به جایگاهی بالاتر برسانیم.