مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هیچ محدودیتی برای اهدای خون توسط ساکنان مناطق پتروشیمی وجود ندارد

هیچ محدودیتی برای اهدای خون توسط ساکنان مناطق پتروشیمی وجود ندارد
در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر ممنوعیت اهدای خون در مناطق پتروشیمی، مدیر کل دفتر جذب و نگهداری اهدا کنندگان سازمان انتقال خون ایران اعلام می‌دارد که این خبر صحت نداشته و هیچ‌گونه ممنوعیتی برای اهدای خون توسط ساکنان مناطق مجاور صنایع پتروشیمی وجود ندارد.

به گزارش ایلنا،  محمد نعیمی پور؛ مدیرکل دفتر جذب و نگهداری اهداکنندگان تاکید کرد: معیارهای اهدای خون بر اساس پروتکل‌های علمی و بهداشتی مشخصی تعیین می‌شوند و محل سکونت افراد به‌طور کلی باعث محرومیت از اهدای خون نمی‌شود. 

این متخصص بیماری‌های عفونی ضمن دعوت از مردم برای مشارکت در این امر انسان دوستانه و خداپسندانه اظهار داشت: سن اهدای خون از ۱۸ سالگی تا ۶۵ سال است و آقایان ۴ بار در سال و بانوان ۳ بار در سال می‌توانند خون اهدا کنند و هر واحد خون نجات بخش جان ۳ بیمار است. 

به گزارش روابط عمومی سازمان انتقال خون،  وی تاکید کرد: هدف سازمان انتقال خون تامین خون سالم و کافی در سرتاسر کشور جهت نیازمندان به خون و فراورده‌های خون می‌باشد.

