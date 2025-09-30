هیچ محدودیتی برای اهدای خون توسط ساکنان مناطق پتروشیمی وجود ندارد

به گزارش ایلنا، محمد نعیمی پور؛ مدیرکل دفتر جذب و نگهداری اهداکنندگان تاکید کرد: معیارهای اهدای خون بر اساس پروتکل‌های علمی و بهداشتی مشخصی تعیین می‌شوند و محل سکونت افراد به‌طور کلی باعث محرومیت از اهدای خون نمی‌شود.

این متخصص بیماری‌های عفونی ضمن دعوت از مردم برای مشارکت در این امر انسان دوستانه و خداپسندانه اظهار داشت: سن اهدای خون از ۱۸ سالگی تا ۶۵ سال است و آقایان ۴ بار در سال و بانوان ۳ بار در سال می‌توانند خون اهدا کنند و هر واحد خون نجات بخش جان ۳ بیمار است.

وی تاکید کرد: هدف سازمان انتقال خون تامین خون سالم و کافی در سرتاسر کشور جهت نیازمندان به خون و فراورده‌های خون می‌باشد.

