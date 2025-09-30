دستگیری موبایلقاپ حین ارتکاب جرم + فیلم
سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق موبایل قاپ حین ارتکاب جرم خبر داد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت در تشریح این خبر بیان داشت: در پی مراجعه برخی از شهروندان به کلانتری ۱۰۷ فلسطین مبنی بر سرقت موبایل قاپی دستگیری عوامل این سرقت ها در دستور کار پلیس قرار گرفت.
سرهنگ کیانوش نظری در ادامه افزود: در پی گشت زنی های هدفمند تیم عملیات کلانتری، مذکور دو نفر که تلفن همراه یک شهروند را به سرقت بردند مشاهده و بلافاصله طی یک عملیات ویژه پلیسی و قانون به کارگیری سلاح راکب موتور سیکلت را زمینگیر و دستگیر کرده و همدست وی از محل متواری گردید.
این مقام انتظامی اضافه کرد: در بازرسی های اولیه از سارق ۴ دستگاه تلفن همراه سرقتی که در همان روز به سرقت رفته بود کشف گردید و در ادامه تحقیقات برای دستگیری همدست این سارق آغاز گردید تا کنون ۱۵ نفر از شکات این پرونده شناسایی و متهم جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی تحویل داده شد.
سرهنگ نظری به شهروندان توصیه کرد: سارقان در پیاده روها و معابر شلوغ، افرادی را که در حال مکالمه با تلفن همراه خود هستند تحت نظر داشته و در یک زمان مناسب اقدام به سرقت تلفن آنها میکنند لذا شهروندان تا حد امکان از استفاده از تلفن همراه در معابر شلوغ و پر تردد پرهیز کنند و نسبت به اطراف خود هوشیار باشند و در هنگام استفاده از تلفن همراه در داخل خودرو حتما شیشه خودرو بالا باشد.