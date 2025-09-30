به گزارش ایلنا از پلیس، سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت در تشریح این خبر بیان داشت: در پی مراجعه برخی از شهروندان به کلانتری ۱۰۷ فلسطین مبنی بر سرقت موبایل قاپی دستگیری عوامل این سرقت ها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ کیانوش نظری در ادامه افزود: در پی گشت زنی های هدفمند تیم عملیات کلانتری، مذکور دو نفر که تلفن همراه یک شهروند را به سرقت بردند مشاهده و بلافاصله طی یک عملیات ویژه پلیسی و قانون به کارگیری سلاح راکب موتور سیکلت را زمینگیر و دستگیر کرده و همدست وی از محل متواری گردید.

این مقام انتظامی اضافه کرد: در بازرسی های اولیه از سارق ۴ دستگاه تلفن همراه سرقتی که در همان روز به سرقت رفته بود کشف گردید و در ادامه تحقیقات برای دستگیری همدست این سارق آغاز گردید تا کنون ۱۵ نفر از شکات این پرونده شناسایی و متهم جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی تحویل داده شد.

سرهنگ نظری به شهروندان توصیه کرد: سارقان در پیاده روها و معابر شلوغ، افرادی را که در حال مکالمه با تلفن همراه خود هستند تحت نظر داشته و در یک زمان مناسب اقدام به سرقت تلفن آنها میکنند لذا شهروندان تا حد امکان از استفاده از تلفن همراه در معابر شلوغ و پر تردد پرهیز کنند و نسبت به اطراف خود هوشیار باشند و در هنگام استفاده از تلفن همراه در داخل خودرو حتما شیشه خودرو بالا باشد.

