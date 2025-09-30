انتصاب رئیس اداره بازرسی فرمانداری شهرستان تهران

به گزارش ایلنا از روابط عمومی فرمانداری تهران، در متن این حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال، با در نظر گرفتن منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست های کلی نظام، مصوب مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با تأکید بر رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم (وفاق ملی)، در راستای خدمت‌رسانی به شهروندان و افزایش رضایتمندی آنان، مجدانه اهتمام ورزید. گفتنی است، مجتبی یاسمعی از فروردین‌ماه سال جاری سرپرستی این اداره را بر عهده داشته است.

