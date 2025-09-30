خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتصاب رئیس اداره بازرسی فرمانداری شهرستان تهران

انتصاب رئیس اداره بازرسی فرمانداری شهرستان تهران
کد خبر : 1693719
لینک کوتاه کپی شد.

با حکم هادی شرفی، مدیرکل بازرسی استانداری تهران، مجتبی یاسمعی به عنوان رئیس اداره مدیریت ارزیابی عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی فرمانداری شهرستان تهران منصوب شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی فرمانداری تهران، در متن این حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال، با در نظر گرفتن منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست های کلی نظام، مصوب مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با تأکید بر رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم (وفاق ملی)، در راستای خدمت‌رسانی به شهروندان و افزایش رضایتمندی آنان، مجدانه اهتمام ورزید. گفتنی است، مجتبی یاسمعی از فروردین‌ماه سال جاری سرپرستی این اداره را بر عهده داشته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی