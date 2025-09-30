استانداری تهران اعلام کرد:
مردم اتباع غیرمجاز را به سامانه ۱۴۳۸ اطلاع دهند
سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران از آغاز به کار سامانه تلفنی «۱۴۳۸» در استانداری تهران به منظور ارائه گزارشات مردمی از حضور اتباع غیر مجاز در استان تهران خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید کمال سادات گفت: گزارشهای واصله پس از دریافت، بلافاصله به حوزههای ذیربط ارسال و اقدامات لازم صورت میگیرد.
وی افزود: مرحله دوم طرد اتباع غیر مجاز در استان تهران آغاز شده و استانداری تهران پیگیر طرد و ساماندهی این افراد است.
سادات تصریح کرد: این سامانه تلفنی که به دستور استاندار تهران راهاندازی شده است راه دسترسی مسئولان با مردم با ارائه پیامهای مردمی و دریافت اطلاعات از حضور اتباع غیر مجاز در سطح استان تهران است.
به گفته سادات، شهروندان میتوانند کمک کند تا در اسرع وقت اتباع غیر مجاز شناسایی و این افراد به کشور خودشان بازگردند.