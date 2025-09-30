خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استانداری تهران اعلام کرد:

مردم اتباع غیرمجاز را به سامانه ۱۴۳۸ اطلاع دهند

مردم اتباع غیرمجاز را به سامانه ۱۴۳۸ اطلاع دهند
کد خبر : 1693672
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی استانداری تهران از آغاز به کار سامانه تلفنی «۱۴۳۸» در استانداری تهران به منظور ارائه گزارشات مردمی از حضور اتباع غیر مجاز در استان تهران خبر داد.

به گزارش  ایلنا،  سید کمال سادات گفت: گزارش‌های واصله پس از دریافت، بلافاصله به حوزه‌های ذی‌ربط ارسال و اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

وی افزود: مرحله دوم طرد اتباع غیر مجاز در استان تهران آغاز شده و استانداری تهران پیگیر طرد و ساماندهی این افراد است.

سادات تصریح کرد: این سامانه تلفنی که به دستور استاندار تهران راه‌اندازی شده است راه دسترسی مسئولان با مردم با ارائه پیام‌های مردمی و دریافت اطلاعات از حضور اتباع غیر مجاز در سطح استان تهران است.

به گفته سادات، شهروندان می‌توانند کمک کند تا در اسرع وقت اتباع غیر مجاز شناسایی و این افراد به کشور خودشان بازگردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی