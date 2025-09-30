ضرورت همکاری وزارت بهداشت برای رفع خطر چهار بیمارستان

به گزارش ایلنا، پرویز سروری در سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هم سیاست‌گذاری شورا و هم اهتمام شهرداری بعد از جنگ ۱۲ روزه اولین مطالبه را که تأمین تجهیزات آتش نشانی بود، به منصه ظهور رساندند، اظهار کرد: دیروز ۶۵ دستگاه خودروی جدید، ۲۳ دستگاه تانکر ۳۰ هزار لیتری و ۱۲ هزار لیتری، دو نردبان با ۲۷ متر ارتفاع و ۱۵ دستگاه تویوتای تک کابین از تجهیزات آتش نشانی رونمایی شد که برای ما ارزشمند است و این روند باید ادامه پیدا کند.

وی ضمن ابراز خرسندی از سخنان روز گذشته رئیس جمهور است، یادآور شد: باعث افتخار همه ما ایرانیان است که رئیس جمهور چنین نطق محکمی دارد.

وی همچنین تصریح کرد: خبری منتشر شد که هم باعث امید و هم هشدار است. از ۱۷۰ بیمارستان رصد شده ۷۰ بیمارستان نسبت به ایمن‌سازی اقدام کرده و تأییدیه ایمنی گرفتند اما آنچه هشدار است، این است که هنوز بیمارستان‌هایی هستند که ایمنی ندارند و باید اقدام عاجل برای ایمن‌سازی آن‌ها صورت بگیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: امیدواریم وزارت بهداشت همکاری کند و چهار بیمارستان که شرایط پرخطر دارند، رفع خطر کنند تا به شرایط متوسط برسند.

مهدی چمران افزود: برای اولین بار یک پهپاد آتش نشان نیز خریداری و رونمایی شد که می‌تواند در ارتفاع ۷۰ متری اطفای حریق و شناسایی حریق در ارتفاعات بالا را انجام دهد. امیدواریم بتوانیم از به‌روزترین تجهیزات برخوردار شویم و مهمتر از آن از فرهنگی برای‌عدم آتش سوزی بهره‌مند باشیم تا مجبور نشویم از این وسایل استفاده کنیم.

