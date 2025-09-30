به گزارش ایلنا، روز گذشته محمداسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان تهران، با همراهی اسماعیل فراهانی، قائم‌مقام این سازمان، و سعید سمیعی، معاون فنی و عملیات، از چندین پایگاه اورژانس در ناحیه شمال بازدید کرد.

در این بازدید، اقدامات انجام‌شده در حوزه بهسازی، بازسازی و ارتقای زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفت و میزان پیشرفت پروژه‌های تجهیز و بهبود شرایط پایگاه‌ها ارزیابی شد.

توکلی در حاشیه این بازدید با تأکید بر اینکه نوسازی پایگاه‌ها نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان دارد، گفت: بهبود زیرساخت‌ها و فراهم‌سازی محیطی استاندارد برای نیروهای اورژانس، تضمین‌کننده ارائه خدمات سریع‌تر و باکیفیت‌تر به مردم است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران، وی با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در این حوزه، روند فعلی نوسازی پایگاه‌های اورژانس را گامی مهم در جهت افزایش رضایت شهروندان و ارتقای سطح آمادگی در مأموریت‌ها دانست.

