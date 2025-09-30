تداوم نوسازی پایگاههای اورژانس در ناحیه شمال تهران
روند نوسازی و بهسازی پایگاههای اورژانس استان تهران شتاب گرفته است. رئیس اورژانس استان تهران، از چندین پایگاه اورژانس در ناحیه شمال بازدید کرد.
به گزارش ایلنا، روز گذشته محمداسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان تهران، با همراهی اسماعیل فراهانی، قائممقام این سازمان، و سعید سمیعی، معاون فنی و عملیات، از چندین پایگاه اورژانس در ناحیه شمال بازدید کرد.
در این بازدید، اقدامات انجامشده در حوزه بهسازی، بازسازی و ارتقای زیرساختها مورد بررسی قرار گرفت و میزان پیشرفت پروژههای تجهیز و بهبود شرایط پایگاهها ارزیابی شد.
توکلی در حاشیه این بازدید با تأکید بر اینکه نوسازی پایگاهها نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان دارد، گفت: بهبود زیرساختها و فراهمسازی محیطی استاندارد برای نیروهای اورژانس، تضمینکننده ارائه خدمات سریعتر و باکیفیتتر به مردم است.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل اورژانس استان تهران، وی با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته در این حوزه، روند فعلی نوسازی پایگاههای اورژانس را گامی مهم در جهت افزایش رضایت شهروندان و ارتقای سطح آمادگی در مأموریتها دانست.