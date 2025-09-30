خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تداوم نوسازی پایگاه‌های اورژانس در ناحیه شمال تهران

تداوم نوسازی پایگاه‌های اورژانس در ناحیه شمال تهران
کد خبر : 1693618
لینک کوتاه کپی شد.

روند نوسازی و بهسازی پایگاه‌های اورژانس استان تهران شتاب گرفته است. رئیس اورژانس استان تهران، از چندین پایگاه اورژانس در ناحیه شمال بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، روز گذشته محمداسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان تهران، با همراهی اسماعیل فراهانی، قائم‌مقام این سازمان، و سعید سمیعی، معاون فنی و عملیات، از چندین پایگاه اورژانس در ناحیه شمال بازدید کرد. 

در این بازدید، اقدامات انجام‌شده در حوزه بهسازی، بازسازی و ارتقای زیرساخت‌ها مورد بررسی قرار گرفت و میزان پیشرفت پروژه‌های تجهیز و بهبود شرایط پایگاه‌ها ارزیابی شد. 

توکلی در حاشیه این بازدید با تأکید بر اینکه نوسازی پایگاه‌ها نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان دارد، گفت: بهبود زیرساخت‌ها و فراهم‌سازی محیطی استاندارد برای نیروهای اورژانس، تضمین‌کننده ارائه خدمات سریع‌تر و باکیفیت‌تر به مردم است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران، وی با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در این حوزه، روند فعلی نوسازی پایگاه‌های اورژانس را گامی مهم در جهت افزایش رضایت شهروندان و ارتقای سطح آمادگی در مأموریت‌ها دانست. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی