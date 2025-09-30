به گزارش ایلنا از شهر، مهدی پیرهادی در سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، از سخنرانی رئیس جمهور در مراسم روز ایمنی و آتش نشانی تقدیر کرد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا با بیان اینکه همه دولتمردان و سیاستمداران مواضع روشنی در برابر ظلم و ستم ها آمریکا و اسرائیل دارند، یادآور شد: آنها ما را تحت فشار قرار می دهند؛ تنها به این دلیل که ایران زیر بار زور و ظلم نمی رود. آمریکا دقیقاً باج خواهی می کند و همچون جنگلی است که یک وحشی به واسطه قدرت خود زور می گوید. همه دنیا به این نتیجه رسیده که آمریکا دیگر هژمونی خود را ندارد و به عنوان یک قدرت بزرگ اعتبار خود را هم از دست می دهد. دنیا اعتباری برای آمریکا به دلیل توحشی که دارد قائل نیست.

پیرهادی گفت: در این دوره از مدیریت شهری تلاش شد که عقب ماندگی در حقوق آتش نشانان جبران شود. یکی از آتش نشانان در ابتدای دوره فیش حقوقی خود را به بنده نشان داد و حقوق او ۷.۵ میلیون تومان بود که باعث خجالت بود اما این روند اصلاح شد. در اصلاح احکام و حقوق آتش نشان اتفاق خوبی افتاده گرچه با نقطه ایده آل فاصله داریم.

وی با بیان اینکه هزار میلیارد تومان تجهیزات آتش نشانی در روز گذشته با حضور رئیس جمهور رونمایی شد، تصریح کرد: دست آتش نشانان را که در مواقع خطرساز پای مردم تمام قد ایستاده اند، می بوسیم.

